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Osmaniye okul önlerinde ilk gün uyuşturucu denetimi

21 dakika önce

Okul önlerinde ilk gün uyuşturucu denetimiOsmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni eğitim- öğretim yılının başladığı ilk gün, okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

Okul önlerinde ilk gün uyuşturucu denetimi

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni eğitim- öğretim yılının başladığı ilk gün, okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

'Narkotim' projesi kapsamında, 2019- 2020 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla kentteki Rahime Hatun Mahallesi'nde bulunan okulların önünde uyuşturucu denetimi yapıldı. Lise önünde, şüphe üzerine, sürücüler ve yayalar durdurularak, üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirildi. Okulla ilgisi olmayanlar ise bölgeden uzaklaştırıldı. Yeni eğitim- öğretim yılının başlamasıyla, okul önlerinde, haftalık ve aylık plan doğrultusunda, 'Narkotim' projesinin başlatıldığı belirtildi. Çocuklar ile gençlerin daha iyi eğitim almaları ve okula daha rahat gidip, gelmeleri için okul önleri ile çevresinde denetimlerin sürdürüleceği vurgulandı.

Osmaniye okul önlerinde ilk gün uyuşturucu denetimi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:10 Kaynak: DHA
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