Otoyolda refüje çarpıp devrilerek yanan tırın sürücüsü öldü. - Son Dakika
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Otoyolda refüje çarpıp devrilerek yanan tırın sürücüsü öldü.

13.08.2022 10:28
Otoyolda refüje çarpıp devrilerek yanan tırın sürücüsü öldü.

Osmaniye organize sanayi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Osmaniye organize sanayi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre; kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu, Organize Sanayi kavşağı Erzin – Osmaniye yolu üzerinde meydana geldi.

İbrahim Ceylan idaresindeki 01 DNY 14 plakalı Tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Motor kısmından yanmaya başlayan Tır'a itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Ekipler, devrilen araçta sıkışan sürücü Ceylan'ın yanarak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan ceset, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - HATAY

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Osmaniye, İtfaiye, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otoyolda refüje çarpıp devrilerek yanan tırın sürücüsü öldü. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otoyolda refüje çarpıp devrilerek yanan tırın sürücüsü öldü. - Son Dakika
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