OSMANİYE Osmaniye'de kumar baskını; saklandıkları yerde bir bir yakalandılar - Son Dakika

OSMANİYE Osmaniye'de kumar baskını; saklandıkları yerde bir bir yakalandılar

13.03.2021 09:22

Osmaniye'de kumar baskını; saklandıkları yerde bir bir yakalandılarOSMANİYE'de kumar oynatılan bir iş yerine baskın yapan polis, binanın merdiven dairesindeki boşluğa saklanan kişileri kıskıvrak yakaladı.

Osmaniye'de kumar baskını; saklandıkları yerde bir bir yakalandılar

OSMANİYE'de kumar oynatılan bir iş yerine baskın yapan polis, binanın merdiven dairesindeki boşluğa saklanan kişileri kıskıvrak yakaladı. 3'ü saklanırken yakalanan toplam 11 şüpheliye, kumar oynamak ve oynatmak, koronavirüs tedbirlerini ihlalden 82 bin 660 lira idari para cezası uygulandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği, Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'ndeki iş hanının 4'üncü katındaki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, nöbetçi savcıdan alınan arama kararı ile iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde üç masa, iskambil kağıtları, okey taşları ele geçiren ekipler, 8 şüpheliyi suçüstü yakladı. 3 şüphelinin ise baskın sırasında kaçtığını belirleyen ekipler, binayı detaylı şekilde aramaya başladı. Ekipler, merdiven dairesinde havalandırma benzeri bir boşluğa açılan kapının üzerindeki asma kilidin açık olduğunu fark etti. Kilidi çıkartıp, kapıyı açan ekipler, baskında ceza yememek için kaçıp, saklanan 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Baskında yakalanan toplamda 11 şüpheliye kumar oynamak ve oynatmak, koronavirüs tedbirlerini ihlalden 82 bin 660 lira idari para cezası uygulandı.

OSMANİYE Osmaniye'de kumar baskını; saklandıkları yerde bir bir yakalandılar
OSMANİYE Osmaniye'de kumar baskını; saklandıkları yerde bir bir yakalandılar
OSMANİYE Osmaniye'de kumar baskını; saklandıkları yerde bir bir yakalandılar
OSMANİYE Osmaniye'de kumar baskını; saklandıkları yerde bir bir yakalandılar

Para Cezası, Osmaniye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OSMANİYE Osmaniye'de kumar baskını; saklandıkları yerde bir bir yakalandılar - Son Dakika


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