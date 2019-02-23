Son Dakika Haberleri: Osmaniye Osmaniye Polisi, Kimsesiz Çocukları Gezdirdi

Osmaniye Osmaniye Polisi, Kimsesiz Çocukları Gezdirdi

9 dakika önce

Osmaniye polisi, kimsesiz çocukları gezdirdiOsmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından, Yüksel Özden Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 24 kimsesiz çocuk için, gezi programı düzenledi.

Osmaniye polisi, kimsesiz çocukları gezdirdi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından, Yüksel Özden Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 24 kimsesiz çocuk için, gezi programı düzenledi. Araçlarla şehir turu atıp, polis evinde öğle yemeği yiyen çocuklar, buradaki oyun parkurunda eğlenerek unutulmaz bir gün geçirdiler. Etkinliklerde çocuklara, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'un eşi Sibel Okumuş'ta eşlik etti.

Sabah saatlerinde tesisten alınan ve polis eskortluğu eşliğinde kısa bir şehir tutu yapan çocuklar, ilk olarak Emniyet Müdürlüğü binasındaki, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) Merkezine götürüldü. Kimsesiz çocuklara bilgilendirme yapan bir polis memuru, Osmaniye'nin 270 normal, 20 Plaka Tanıma Sistemli (PTS) Kameralarıyla 24 saat esasına göre takip edildiğini, amaçlarının halkın, güven ve huzur içerisinde yaşamlarını tesis etmek, suçluların ise kısa sürede yakalanmasını sağlamak olduğunu söyledi. Burada kameraların çalışma sistemleri hakkında da bilgi edinen çocuklar, daha sonra ise Polisevi'ne götürüldüler. Birlikte öğlen yemeği yiyip, müzik eşliğinde eğlen çocuklara, Müdür Okumuş'un eşi Sibel Okumuş tarafından, içerisinde çeşitli hediyelerin bulunduğu çantalardan verildi. Narkotik köpeği 'Zorro'nun gösterisini izlenmesinin ardından, polis evindeki mini hayvanat bahçesini de gezen çocuklar oyun parkurunda gönüllerince oynadılar. Daha sonra İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'un da katılım sağladığı program, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün de gezilmesiyle son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:59 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kreşteki İhmal 2 Yaşındaki Çocuğu Hastanelik Etti Karabük'te Zehirlenen 35 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Karabük'te Tavuklu-pilav Yiyen 33 Kişi Zehirlendi Kıyafeti Oyuncağa Takılan Çocuk, Anaokulu Parkında Yaşam Mücadelesi Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 16:08:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye Osmaniye Polisi, Kimsesiz Çocukları Gezdirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]