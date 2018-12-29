Son Dakika Haberleri: Osmaniye Otogarı'nda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Osmaniye Otogarı'nda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

1 saat önce

OSMANİYE'de, polisin otogarda yaptığı asayiş uygulamasında silah, bıçak, çok sayıda tabanca ve av tüfeği fişeği ile esrar maddesi ele geçirildi.

Osmaniye Otogarı'nda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
OSMANİYE'de, polisin otogarda yaptığı asayiş uygulamasında silah, bıçak, çok sayıda tabanca ve av tüfeği fişeği ile esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca 8 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri öncülüğünde Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki iş yerleri ve araçlara yönelik uygulama yapıldı. Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, işyerleri ve araçlar didik didik arandı.

Drone ile havadan da görüntülen uygulamada, 2 tabanca ve bu tabancalara ait 99 mermi, 45 av tüfeği fişeği, 13 bıçak, 9 muşta, 145 gram toz esrar ve 114 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. - Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:20 Kaynak: DHA

Osmaniye, Güncel
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