OSMANİYE Otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı 4 yaralı
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Otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı 4 yaralı (3)TOPRAĞA VERİLDİSivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu yaşanan kazada yaralananlardan Tokat Niksar Mesleki Eğitim Merkezinde Giyim Üretim Teknolojisi öğretmeni olan Şerife Bolat Kurt (47) memleketi...
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:06 Kaynak: DHA
Otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı 4 yaralı (3)
TOPRAĞA VERİLDİ Sivas
'ın Yıldızeli
ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu yaşanan kazada yaralananlardan Tokat Niksar
Mesleki Eğitim Merkezinde Giyim Üretim Teknolojisi öğretmeni olan Şerife Bolat
Kurt (47) memleketi Osmaniye
'de toprağa verildi. Kazada eşi ve iki çocuğu da yaralanan Şerife Bolat Kurt'un cenazesi Devlet Hastanesi
morgundan alınıp Eyüp Sultan
Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Helallik alınmasının ardından Kurt, Eyüp Sultan Camii
'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, götürüldüğü Fakıuşağı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
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