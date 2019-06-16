Son Dakika Haberleri: OSMANİYE OTOYOL KENARINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Son Dakika Güncel Haber

OSMANİYE OTOYOL KENARINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

45 dakika önce

OSMANİYE'de otoyol kenarındaki çalılık alanda başlayan yangın, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

OSMANİYE'de otoyol kenarındaki çalılık alanda başlayan yangın, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olay, Gaziantep- Osmaniye E-90 Otoyolu Düziçi turnikeleri yakınlarında meydana geldi. Otoyol kenarındaki çalılık alana atılan bir sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarında etkisiyle çevreye yayılmaya başladı. Yoğun dumanların kapladığı yolda sürücüler ise zor anlar yaşadı. Alevlere ilk müdahaleyi, devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları yaptı. Ellerindeki çalı parçaları bulunan görevliler, yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine ulaşan Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait söndürme araçları ile alevlere müdahale edildi. Çıkan yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
OSMANİYE OTOYOL KENARINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:02 Kaynak: DHA
Jandarma, TEM Otoyolu, Osmaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında Kırıkkale'de sele kapılan karı kocanın cansız bedeni bulundu Yıllık izin kullanmayı düşünenler dikkat! Bunu yapmak zorunlu Bakan Soylu acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 11:47:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: OSMANİYE OTOYOL KENARINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]