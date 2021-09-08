Osmaniye Özden Huzurevi bocce takımı, Gaziantep Huzurevi'ni 12-1 yendi.

Osmaniye Özden Huzurevi bocce takımı, Huzurevleri Arası 60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi'nde, Gaziantep Huzurevi'ni 12-1 yendi.

Huzurevi bocce sahasında oynanan müsabaka bitimi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Osmaniye Özden Huzurevi bocce takımı antrenörü Davut Oğuzhan, 54 ilden 118 huzurevi takımının oluşturduğu ligde mücadele verdiklerini söyledi.

İlk maçta deplasmanda Hatay Huzurevi takımını 12-6 yendiklerini ifade eden Oğuzhan,"Bocce liginde şu anda bölge müsabakaları oynanıyor. Bu sezon, ligde 118 huzurevi takımı mücadele veriyor. Başarılı olan 24 takım Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacak. İnşallah bu sezon hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız." dedi.