Osmaniye pazarcı, boş arazide ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye pazarcı, boş arazide ölü bulundu - Son Dakika

Osmaniye pazarcı, boş arazide ölü bulundu

10 dakika önce

Pazarcı, boş arazide ölü bulunduOSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde pazarcılık yapan Kasım Sert (55), boş arazide ölü bulundu.

Osmaniye pazarcı, boş arazide ölü bulundu, System.String[]

Pazarcı, boş arazide ölü bulundu

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde pazarcılık yapan Kasım Sert (55), boş arazide ölü bulundu. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Sert'in ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Yeni Mahalle'deki Savrun Çayı kenarında bulunan boş arazide, elektrik direği dibinde ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, cesedin pazarcı Kasım Sert'e ait olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sert'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek olan bir çocuk babası Kasım Sert'in bir süredir psikolojik tedavi gördüğü iddia edildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:36 Kaynak: DHA
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