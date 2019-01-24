Son Dakika Haberleri: Osmaniye Polisi Görünce Uyuşturucuyu Sobaya Attılar

Osmaniye Polisi Görünce Uyuşturucuyu Sobaya Attılar

35 dakika önce

Polisi görünce uyuşturucuyu sobaya attılarOsmaniye'de uyuşturucu operasyonunda, baskın yapılan evlerden birinde bir şüpheli, polisi görünce uyuşturucu maddeyi yanan sobaya attı.

Polisi görünce uyuşturucuyu sobaya attılar

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda, baskın yapılan evlerden birinde bir şüpheli, polisi görünce uyuşturucu maddeyi yanan sobaya attı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon kapsamında, il merkezindeki Yıldırım Beyazıt ve Esenevler Mahalleleri 7 Ocak Şehir Stadyumu civarında belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Çok sayıda ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette bir miktar esrar maddesi ile birlikte, ruhsatsız 2 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca ve bunlara ait fişek ele geçirildi. Operasyon yapılan evlerden birinde ise polisi gören bir şüpheli bir miktar esrar maddesini yanan sobaya atarak yok etmeye çalıştı. Bir bölümü yanan uyuşturucu, polis tarafından sobanın içinden çıkarıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:51 Kaynak: DHA

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