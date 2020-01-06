Osmaniye polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor - Son Dakika

Osmaniye polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

6 saat önce

Osmaniye'de son bir haftada torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor, System.String[]

Osmaniye'de son bir haftada torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-06 Ocak tarihleri arasında narkotik olaylarına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Güvenlik güçlerince belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda 30,70 gram esrar maddesi, 8 gram toz esrar maddesi, 21,89 gram eroin maddesi, 1,55 gram metamfetamin maddesi, 34,39 gram sentetik kannabinoid maddesi, 24 adet extacy hap ele geçirildi. Zanlılar işlemlerini ardından adli makamlara sevk edildi. - OSMANİYE

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu! Evi kenevir serasına çevirmişler
16 yaşındaki genç, çocuk odasında televizyon izlerken bir anda kanlar içerisinde kaldı Siirt'te 6'ncı kat balkonundan düşen liseli genç kız hayatını kaybetti Sevdiği kızın babasının öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen genç intihar etti

Son Dakika Haberleri
03:24 İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi - Son Dakika Haber
03:11 'Dur' ikazına uymayan plakasız motosiklet 5 kilometre sonunda yakalandı - Son Dakika Haber
01:35 Bir hafta önce aldığı aracın üzerine çatı düştü - Son Dakika Haber
01:30 Venezuela: Maduro'nun Ulusal Meclis'te kontrolü ele geçirdiği seçimde neler yaşandı? - Son Dakika Haber
01:25 ABD Savunma Bakanı Esper: Amerikan askerlerinin Irak'tan ayrılması söz konusu değil - Son Dakika Haber
00:28 Kızıldeniz kıyısındaki 8 ülkeden yeni ittifak hamlesi - Son Dakika Haber
00:16 Son dakika: Savunma Bakanı Esper, ABD Irak'tan çekiliyor iddialarını yalanladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 04:17:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]