Son Dakika Haberleri: Osmaniye Polisinden Şehitlik Ziyareti

Osmaniye Polisinden Şehitlik Ziyareti

24 dakika önce

Osmaniye'de, Polis teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü nedeniyle şehit polisler için anma programı düzenlendi.

Osmaniye'de, Polis teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü nedeniyle şehit polisler için anma programı düzenlendi.

Belediye Asri Mezarlığındaki Garnizon Şehitliğinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Devamında, İhlas Camii Müezzini Yusuf Bolattan tarafından Kur'an-ı Kerim okunup, tüm şehitler için dua yapıldı. İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, beraberindeki Müdür Yardımcıları, Emniyet Amirleri ve bazı kurum müdürleri ile polis memurları ile birlikte şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktılar. Müdür Okumuş'a Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ve Osmaniye Şehit Polis Aileleri Derneği Başkanı Mahmut Kaplan tarafından şehitler hakkında bilgi verildi.

BABASININ MEZARINI AL BAYRAKLARLA SÜSLEDİ

Diğer yandan, 15 Temmuz günü darbe girişimcileri tarafından Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'ndeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat polisi 32 yaşındaki Mehmet Karacatilki'nin askeri kıyafetle programa katılan oğlu 8 yaşındaki Emir Hamza'nın, babasının mezarını al bayraklarla süslemesi törene katılanları duygulandırdı. Emniyet Müdürü Okumuş, şehit oğlu ile ilgilenip şehit eşi Halime Karacatilki'ye başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Programı, tüm şehit kabirlerinin ziyaret edilmesi ile sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:54 Kaynak: DHA

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