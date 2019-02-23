Osmaniye Polisinden Zehir Tacirlerine Geçit Yok
18 dakika önce
Osmaniye'de sokak satıcılarına yönelik polisin yaptığı operasyonda eroin ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Osmaniye
'de sokak satıcılarına yönelik polisin yaptığı operasyonda eroin ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Osmaniye polisi torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına göz açtırmıyor. İlde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 169 gram eroin maddesi, metamfetamin adı verilen uyuşturucu madde ve bin 145 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili Y.G, M.E, M.S, N.Y. ve Suriye
uyruklu A.S ile M.A gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü sevk edildikleri mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Osmaniye Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - OSMANİYE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:20 Kaynak: İHA
Selin Ciğerci, İsim Vermeden Yerden Yere Vurdu!
Ankara'da İki Şoförün Kavgası Kameralara Yansıdı
Mersin'de İşçi Minibüsü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 15 Yaralı
Otobüsün Altına Giren Vatandaş, Polise Zor Anlar Yaşattı