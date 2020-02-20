Osmaniye 'poyraz' ve 'örtü' ile uyuşturucu operasyonu 14 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye 'poyraz' ve 'örtü' ile uyuşturucu operasyonu 14 gözaltı - Son Dakika

Osmaniye 'poyraz' ve 'örtü' ile uyuşturucu operasyonu 14 gözaltı

7 saat önce

'Poyraz' ve 'Örtü' ile uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltıOSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, 14 kişi gözaltına alındı.

'Poyraz' ve 'Örtü' ile uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, ilçe genelindeki 14 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Narkotik köpeği 'Poyraz' ve Örtü' ile tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, 3 parça halinde 20 gram bonzai ve esrar maddesi, 2 adet özel olarak hazırlanmış uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 3 kalaşnikof ve 32 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından, sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

Osmaniye 'poyraz' ve 'örtü' ile uyuşturucu operasyonu 14 gözaltı

Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:34 Kaynak: DHA
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