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Osmaniye-sanal gerçeklik ile sokak hayvanı besleme duygusunu yaşadılar

6 saat önce

Sanal gerçeklik ile sokak hayvanı besleme duygusunu yaşadılarOsmaniye'de, 'Sokak Hayvanlarını Besleme Etkinliği'ne katılamayan bedensel engelli bireyler, sanal gerçeklik gözlüğüyle bu duyguyu yaşama fırsatı buldu.

Sanal gerçeklik ile sokak hayvanı besleme duygusunu yaşadılar

Osmaniye'de, 'Sokak Hayvanlarını Besleme Etkinliği'ne katılamayan bedensel engelli bireyler, sanal gerçeklik gözlüğüyle bu duyguyu yaşama fırsatı buldu.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği tarafından düzenlenen proje kapsamında, kentin farklı noktalarında yapılan sokak hayvanlarını besleme faaliyetleri, 360 derece çekim yapabilen kamera ile kayıt altına alındı. Daha sonra bu görüntüler, hayvan besleme etkinliğini yapmak isteyen fakat bedensel engelinden dolayı yapamayan bireylere, sanal gerçeklik gözlüğü ile izletilerek bu duyguyu yaşamaları sağlandı.

7 Ocak Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Muttalip Atun, bedensel engelli insanların sokak hayvanlarına yaklaşmasının çok kolay olmadığını, özellikle çevresel faktörlerden kaldırım ve benzeri işgallerin kendilerini engellediğini söyledi. Yapılan çalışma ile hayali de olsa bir mutluluk yaşadıklarını kaydeden Altun, Sanal gerçeklik gözlüğü ile sokak hayvanını beslediğimiz görüyoruz. İyice yaklaşabiliyoruz. Sokak hayvanlarının bilinenin aksine zarar vermediğini görüyoruz. Çok güzel bir teknoloji. Bazı ihtiyaçlara ulaşamayan biz engellilerin hayali de olsa yaşanılmasını sağlayan bu teknolojinin desteklenip çoğalarak diğer arkadaşlarımızın da ulaşılması sanal olsa da hayatımızı güzelleştirir diye konuştu.

Bedensel engelli Hatice Sırtlayan ise özellikle kızının soka hayvanlarını çok sevdiğini kaydederek, Evimizin etrafına mama bırakıyoruz. Ekrandan bakmak çok farklı oldu. Bir sokak hayvanına hiç bu kadar yaklaşamamıştım. Biraz ürperdim dedi.

HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise bir hayvanseverin rutin olarak yapmış olduğu hayvan besleme etkinliğini yapmak isteyen fakat bedensel engelinden dolayı yapamayanlar için 360 derece çekim yapabilen bir kamera ile kayıt yaparak engelliler haftasında gösteri yaptıklarını ifade etti.

Osmaniye-sanal gerçeklik ile sokak hayvanı besleme duygusunu yaşadılar

Hayvan Hakları Federasyonu, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:56 Kaynak: DHA
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