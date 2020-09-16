Osmaniye Savrun Barajı'nda inşaat çalışmaları hızlandı - Son Dakika

Osmaniye Savrun Barajı'nda inşaat çalışmaları hızlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Osmaniye Savrun Barajı'nda kamulaştırma sürecinin tamamlanmasıyla inşaat çalışmalarının ivme kazandığını bildirdi.

Osmaniye Savrun Barajı'nda inşaat çalışmaları hızlandı, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Osmaniye Savrun Barajı'nda kamulaştırma sürecinin tamamlanmasıyla inşaat çalışmalarının ivme kazandığını bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Osmaniye ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Yıldız, Osmaniyelilerin yıllardır hasretle beklediği ve tamamlandığında Kadirli'deki 142 bin 400 dekar zirai araziye su sağlayacak Kadirli Savrun Barajı'nda önemli bir aşamanın çözüme kavuşturulduğunu ifade etti. İnşa çalışmasında ihtiyaç duyulan arazilerin DSİ adına kamulaştırılmasının vatandaşlar ile yapılan uzlaşma görüşmeleri neticesinde olumlu sonuçlandığı bilgisini veren Yıldız, "İnşaat çalışmalarına ivme kazandıran bu gelişme neticesinde, derivasyon tüneli kazı ve destekleme çalışmaları safhasına geçilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, 93 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip barajın, Osmaniye'nin son yıllardaki en önemli yatırımları arasında yer aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Barajın tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla yapılacak sulu tarımla birlikte 2020 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık yaklaşık 141 milyon lira gelir artışı ve yörede 14 bin 240 kişiye de istihdam alanı sağlanması hedefleniyor."

Devlet Su İşleri, Kaya Yıldız, Osmaniye, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 08:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Osmaniye Savrun Barajı'nda inşaat çalışmaları hızlandı - Son Dakika Ekonomi

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