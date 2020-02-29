Osmaniye şehidi batuhan tank, toprağa verildi - Son Dakika
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Osmaniye şehidi batuhan tank, toprağa verildi

6 saat önce

Osmaniye şehidi Batuhan Tank, toprağa verildiSURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın (23) naaşı memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Osmaniye şehidi Batuhan Tank, toprağa verildi

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın (23) naaşı memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dedesi gece bekçisi Yaşar Tank 1977'de Kadirli'de bombalı saldırı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Batuhan Tank için Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Şehit Yaşar Tank Camii'nde düzenlenen törene Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, belediye başkanları. askeri erkan, babası Ahmet Turan Tank, annesi Songül Tank, nişanlısı Nida Demirezer, yakınları ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenaze nişanlısı Nida Demirezer, "Yıkılmayacağım, dik duracağım" diyerek ağıt yaktı. Anne Songül Tank da oğlunun naaşına sarılarak gözyaşı döktü.

Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Ardından şehit Batuhan Tank'ın naaşı götürüldüğü Kadirli Asri Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Osmaniye şehidi batuhan tank, toprağa verildi

Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:56 Kaynak: DHA
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