Osmaniye şehit istihkam uzman çavuş suat topçu son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
OSMANİYE Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:30 Kaynak: DHA
OSMANİYE Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu son yolculuğuna uğurlandı
Şehit uzman çavuşun kızına hüzünlü doğum günü Barzani: Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerle değil PKK ile sorunu var Acı haberler peş peşe geldi! Erken doğan bebeğinin ölüm haberine kalbi dayanamadı Suriye devlet ajansı SANA: Suriye ordusu Kamışlı'nın doğusuna asker konuşlandırdı