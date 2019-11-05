Son Dakika Haberleri: Osmaniye şehit istihkam uzman çavuş suat topçu son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Osmaniye şehit istihkam uzman çavuş suat topçu son yolculuğuna uğurlandı

Osmaniye şehit istihkam uzman çavuş suat topçu son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

OSMANİYE Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu son yolculuğuna uğurlandı.

OSMANİYE Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu son yolculuğuna uğurlandı

Osmaniye şehit istihkam uzman çavuş suat topçu son yolculuğuna uğurlandı

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Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:30 Kaynak: DHA
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