OSMANİYE Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede son yolculuğuna uğurlandı
3 saat önce
OSMANİYE Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede son yolculuğuna uğurlandı(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:21 Kaynak: DHA
OSMANİYE Şehit Jandarma
Uzman Çavuş Ökkeş Ede son yolculuğuna uğurlandı
(Tür: Yurt)
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