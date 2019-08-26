Son Dakika Haberleri: Osmaniye Şehit Uzman Çavuş Üzeyir Aslan memleketinde son yolculuğuna uğurlanıyor 1
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Osmaniye Şehit Uzman Çavuş Üzeyir Aslan memleketinde son yolculuğuna uğurlanıyor 1

1 saat önce

Osmaniye Şehit Uzman Çavuş Üzeyir Aslan memleketinde son yolculuğuna uğurlanıyor 1.

Osmaniye Şehit Uzman Çavuş Üzeyir Aslan memleketinde son yolculuğuna uğurlanıyor 1

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:20 Kaynak: DHA
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