Osmaniye Şehit Uzman Çavuş Üzeyir Aslan memleketinde son yolculuğuna uğurlanıyor 1
1 saat önce
Osmaniye Şehit Uzman Çavuş Üzeyir Aslan memleketinde son yolculuğuna uğurlanıyor 1.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:20 Kaynak: DHA
Osmaniye Şehit Uzman Çavuş Üzeyir Aslan memleketinde son yolculuğuna uğurlanıyor 1
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