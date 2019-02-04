Son Dakika Haberleri: Osmaniye Seyir Halindeki Servis Midibüsü Yandı

Osmaniye Seyir Halindeki Servis Midibüsü Yandı

17 dakika önce

Seyir halindeki servis midibüsü yandıİbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de seyir halindeyken alev alan servis midibüsü, kullanılmaz hale geldi.

Osmaniye Seyir Halindeki Servis Midibüsü Yandı, System.String[]
Seyir halindeki servis midibüsü yandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de seyir halindeyken alev alan servis midibüsü, kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Musa Şahin Bulvarı'nda meydana geldi. Küçük sanayi sitesinde ki oto tamirhanesinde 31 S 3031 plakalı servis midibüsünün bakımını yaptıran Nihayet Öztürk, daha sonra aracına binerek akaryakıt istasyonuna gitmek için yola çıktı. İddiaya göre, kavşağa geldiğinde midibüsün arka kısmından alev çıktığını gören Öztrük, aracını sağa çekip, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin söndürdüğü yangında midibüs, kullanılmaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:44 Kaynak: DHA

DHA, Güncel
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