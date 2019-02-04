Osmaniye Seyir Halindeki Servis Midibüsü Yandı
17 dakika önce
Seyir halindeki servis midibüsü yandıİbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de seyir halindeyken alev alan servis midibüsü, kullanılmaz hale geldi.
Seyir halindeki servis midibüsü yandı
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA
)- OSMANİYE'de seyir halindeyken alev alan servis midibüsü, kullanılmaz hale geldi.
Olay, saat 19.30 sıralarında Musa Şahin Bulvarı'nda meydana geldi. Küçük sanayi sitesinde ki oto tamirhanesinde 31 S 3031 plakalı servis midibüsünün bakımını yaptıran Nihayet Öztürk, daha sonra aracına binerek akaryakıt istasyonuna gitmek için yola çıktı. İddiaya göre, kavşağa geldiğinde midibüsün arka kısmından alev çıktığını gören Öztrük, aracını sağa çekip, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin söndürdüğü yangında midibüs, kullanılmaz hale geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:44 Kaynak: DHA
Meteoroloji, Vatandaşları Fırtınaya Karşı Uyardı! Kuvvetli Şekilde Geliyor
Bir İlçe Diken Üstünde! 600 Kişi Hastanelik Oldu
CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, Babası Üzerinden Yapılan Eleştirilere Yanıt Verdi: Gurur Vesilesidir
Erzincan'da Korkutan Deprem!