OSMANİYE Sokak hayvanları 'Hisset' projesi ile besleniyor

Sokak hayvanları 'Hisset' projesi ile besleniyorHayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği tarafından başlatılan duygu ve etkileşim projesi 'Hisset' çalışması ile sokak hayvanları besleniyor.Bu kapsamda, 2 kişilik tandem bisiklete bağlı çocuk römorkuna bindirilen Göktuğ Laçinbala (5), Umut Aktürk (10) ve Çınar Özdemir (12) şehir merkezinde gezerek, karşılaştıkları sokak hayvanlarını beslediler. 'Hisset' projesinin bir besleme çalışması değil de, duygu ve etkileşim projesi olduğunu belirten HAYTAP İl Temsilcisi Ali Laçinbala, doğaya destek verirken doğaya karbon salınımı yapmayan bisikletle HAYTAP'ın Taze Bayatlar kampanyası ile elde edilen ram ömrü geçmiş gıda ürünleri ile sokak hayvanlarını beslediklerini söyledi.Duygu ve etkileşim projesi olan çalışma kapsamında düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Laçinbala, Projemizde parkur olarak Devlet Bahçeli meydanından başlayarak, tren istasyonuna kadar gidiyoruz. Hisset projesinde Down sendromlu özel çocuklarımız ve engelsiz bireyler, 30 dakika baş başa kalarak birbirlerini tanıyor, unutulmaz hayat tecrübeleri kazanıyorlar. Gezi esnasında gördüğümüz sokak canlarını besliyoruz. Besleme etkinliklerinde çocuklar besleme yaparken mahallede oyun oynayan çocuklar da mamalarımızdan isteyerek besleme etkinliğimize katılıyorlar. Bisiklet sporunun popülerleştiği kentimizde, sporseverler ile engelli bireyleri aynı platformda buluşturarak yeni bir oluşum sağladık. Hisset Projesi, ekip çalışması ve koordinasyon konusunda unutulmaz deneğimler sunan, mutluluğumuzu paylaştığımız özgün bir projedir dedi.Osmaniye Zihinsel Engellileri Destekleme Derneği Başkanı Zahide Aktürk ise yapılan toplantı sonrasında haftada bir gün özel çocuklarla etkinliği devam ettirme kararı aldıklarını söyledi. Aktürk, Bu etkinlikle kalbi atan tüm canlılara merhamet göstermeyi küçük çocuklarımıza öğretiyoruz. HAYTAP ekibine destek vermek amacı ile bizler de özel çocuklarımızla bu etkinliğe geldik. Kapılarınızın önüne bir kap su, bir kap mama koymayı unutmayın diye konuştu.