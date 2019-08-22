OSMANİYE Sokakta bulunan ayağı kırık yavru kedi tedavi edildi

Sokakta bulunan ayağı kırık yavru kedi tedavi edildi

Osmaniye'de bir hayvansever tarafından sokakta yürüyemez şekilde bulunan ve ayağında kırık tespit edilen yavru kedi, tedavisinin ardından yeniden eski sağlığına kavuştu.

Kentte yerel bir gazetesi olan Ali İmat, sokakta bulduğu ayağı aksayan yavru kediyi alıp veteriner hekime götürdü. Veteriner hekimler tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında, Osmaniye Korkut Ata Gençlik, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Doğa Derneği'ne ait bilim evinde ki Karakız Görüntüleme Merkezinde röntgen filmi çekilen dört aylık yavru kedinin sol arka bacağında kırık tespit edildi. Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTA) Osmaniye İl Temsilcisi Ali Laçinbala, birlikte kedinin kırık olan ayağını ameliyat etti. Yavru kedi, operasyondan kısa süre sonra kırık olan ve platin atılan ayağının üstüne basarak yürümeye başladı.

Veteriner Hekim ali Nuri Yiğit, yavru kedinin kendilerine getirildikten sonra yapılan muayenede bacak kısmında tek parçalı kırık tespit ettiklerini belirterek, İntra medullar pin uygulaması ile kemik yapının bütünlüğünü sağladık. Eklem hareketliliğini kontrol ettikten sonra sırasıyla kas ve deri katmanlarını dikerek yarayı kapattık. 50 gün sonra kontrollerimizi yapmak üzere Ali İmat beye teslim ettik dedi.

HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Ali Laçinbala ise kendilerine getirilen yavru kedinin ayağındaki kırığın tahmin ettiklerinin çok ötesinde kalça ekleminde olmasının operasyonu biraz zorlaştırdığını söyledi. Laçinbala, Bu da radyolojik görüntülemenin ne kadar önemli olduğunu ve röntgen sistemi olmasaydı kör adımlar atacağımızı anlamamızı sağladı. Şehrimizde sahipli ve sahipsiz sokak ve yaban hayvanlarında kullanılan ücretsiz başka bir görüntüleme sistemi yok. Yaralı canlar için ölümcül olabilen teşhisleri sağlamamız için bizlere hibe edilen röntgen sistemi için, HAYTAP yönetim kuruluna tekrar teşekkür ederim. dedi. Hayvan sahiplerine küçük bir uyarıda bulunan Laçinbala şunları söyledi Lütfen pencere ve balkonlarınıza kediler için yapılan güvenlik ağlarınızdan taktırın. Mevsim olarak yavru kedi ve köpeklerin yoğun olduğu bor ortamdayız. Bu yavrular trafik kurallarını bilemedikleri için yollarda kazalara sebep olabilirler. Sürücülerimizin bu mevsimde biraz daha dikkatli ve yavaş gitmelerini istirham ediyorum.