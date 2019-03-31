Son Dakika Haberleri: Osmaniye Son

Osmaniye Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 452Toplam Seçmen : 150.217Açılan Sandık : 100Açılan Sandık Oranı : % 22,12Kullanılan Oy : 27.233Geçerli Oy : 26.697Katılım Oranı : % 18,13PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPKADİR KARA% 50,3613.444İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,575.225ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 13,773.676DİĞER% 10,742.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 452
Toplam Seçmen : 150.217
Açılan Sandık : 100
Açılan Sandık Oranı : % 22,12
Kullanılan Oy : 27.233
Geçerli Oy : 26.697
Katılım Oranı : % 18,13


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPKADİR KARA% 50,3613.444
İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,575.225
ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 13,773.676
DİĞER% 10,742.867
HDPMEHMET ALİ ÖZKAL% 2,29611
SAADET PARTİSİÖMER YAĞMUR% 1,17313
BTPERDİNÇ SAY% 1,16309
KADİR KARAYELKADİR KARAYEL% 0,64172
DSPABDULLAH GÜZEL% 0,1438
DPLÜTFİ ÖZTÜRK% 0,0822
TKPMEHMET ÇANTA% 0,0720
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BAHÇE

Açılan Sandık Oranı : % 25
Katılım Oranı : % 92,49


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM BAZ% 49,521.181
MHPÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU% 48,091.147
İYİ PARTİNAZIM AKYÜZ% 1,0124
CHPBEKİR KAVCI% 0,9623
SAADET PARTİSİMEHMET TOPÇU% 0,297
BTPNECATİ CAN% 0,133
DÜZİÇİ

Açılan Sandık Oranı : % 18,18
Katılım Oranı : % 80,23


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALPER ÖNER% 58,173.007
AK PARTİÖKKEŞ NAMLI% 41,572.149
SAADET PARTİSİTEYFİK AKÇAY% 0,158
BTPŞÜKRÜ TALAY% 0,084
DİĞER% 0,021
HASANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 85,71
Katılım Oranı : % 91,04


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SAADET PARTİSİSELAHATTİN DENİZOĞLU% 51,52764
AK PARTİŞEVKET YUMRUTEPE% 43,83650
MHPÜMİT FETTAHLIOĞLU% 4,5267
BTPİBRAHİM KILIÇ% 0,132
KADİRLİ

Açılan Sandık Oranı : % 14,14
Katılım Oranı : % 81,48


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPÖMER TARHAN% 69,814.866
İYİ PARTİÖMER LUTFULLAH ÇUBUKÇU% 28,281.971
DİĞER% 0,7754
DPADNAN ATILGAN% 0,4632
SAADET PARTİSİİBRAHİM ERGÜN% 0,4431
BTPUĞUR ÇOLAK% 0,2316
MERKEZ

Açılan Sandık Oranı : % 22,12
Katılım Oranı : % 82,41


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPKADİR KARA% 50,3613.444
İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,575.225
ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 13,773.676
DİĞER% 10,742.867
HDPMEHMET ALİ ÖZKAL% 2,29611
SAADET PARTİSİÖMER YAĞMUR% 1,17313
BTPERDİNÇ SAY% 1,16309
KADİR KARAYELKADİR KARAYEL% 0,64172
DSPABDULLAH GÜZEL% 0,1438
DPLÜTFİ ÖZTÜRK% 0,0822
TKPMEHMET ÇANTA% 0,0720
SUMBAS

Açılan Sandık Oranı : % 20
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEKİ DEMİROĞLU% 45,27134
DPMUSTAFA NURİ NUHOĞLU% 34,12101
İYİ PARTİİSMAİL GÖÇEBE% 12,537
DİĞER% 5,7417
MHPSİNAN KARATAY% 1,695
SAADET PARTİSİALİ GÖNEN% 0,682
TOPRAKKALE

Açılan Sandık Oranı : % 20
Katılım Oranı : % 98,06


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DAŞÖZ% 34,42466
CHPALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU% 26,88364
MHPGÜNEY AKGÜL% 25,33343
DİĞER% 12,7172
SAADET PARTİSİOĞUZHAN ULAŞLI% 0,669

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA

MHP, Güncel
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