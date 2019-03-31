Osmaniye Son
1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 452Toplam Seçmen : 150.217Açılan Sandık : 127Açılan Sandık Oranı : % 28,1Kullanılan Oy : 34.109Geçerli Oy : 33.446Katılım Oranı : % 81,37PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPKADİR KARA% 51,217.125İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,746.603ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 13,614.553DİĞER% 9,753.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|452
|Toplam Seçmen
| :
|150.217
|Açılan Sandık
| :
|127
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 28,1
|Kullanılan Oy
| :
|34.109
|Geçerli Oy
| :
|33.446
|Katılım Oranı
| :
|% 81,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|KADİR KARA
|% 51,2
|17.125
|İYİ PARTİ
|DAVUT ÇUHADAR
|% 19,74
|6.603
|ALPASLAN KOCA
|ALPASLAN KOCA
|% 13,61
|4.553
|DİĞER
|% 9,75
|3.261
|HDP
|MEHMET ALİ ÖZKAL
|% 2,24
|750
|BTP
|ERDİNÇ SAY
|% 1,24
|415
|SAADET PARTİSİ
|ÖMER YAĞMUR
|% 1,23
|412
|KADİR KARAYEL
|KADİR KARAYEL
|% 0,61
|204
|DSP
|ABDULLAH GÜZEL
|% 0,15
|49
|DP
|LÜTFİ ÖZTÜRK
|% 0,12
|41
|TKP
|MEHMET ÇANTA
|% 0,1
|33
* Partilerin Türkiye
genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BAHÇE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 33,33
|Katılım Oranı
| :
|% 92,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM BAZ
|% 50,48
|1.526
|MHP
|ÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU
|% 46,64
|1.410
|İYİ PARTİ
|NAZIM AKYÜZ
|% 1,29
|39
|CHP
|BEKİR KAVCI
|% 1,19
|36
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET TOPÇU
|% 0,3
|9
|BTP
|NECATİ CAN
|% 0,1
|3
DÜZİÇİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 20,91
|Katılım Oranı
| :
|% 81,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALPER ÖNER
|% 57,75
|3.475
|AK PARTİ
|ÖKKEŞ NAMLI
|% 41,95
|2.524
|SAADET PARTİSİ
|TEYFİK AKÇAY
|% 0,17
|10
|BTP
|ŞÜKRÜ TALAY
|% 0,12
|7
|DİĞER
|% 0,02
|1
HASANBEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 92,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET PARTİSİ
|SELAHATTİN DENİZOĞLU
|% 49,46
|863
|AK PARTİ
|ŞEVKET YUMRUTEPE
|% 46,25
|807
|MHP
|ÜMİT FETTAHLIOĞLU
|% 4,18
|73
|BTP
|İBRAHİM KILIÇ
|% 0,11
|2
KADİRLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 21,21
|Katılım Oranı
| :
|% 81,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ÖMER TARHAN
|% 67,9
|7.028
|İYİ PARTİ
|ÖMER LUTFULLAH ÇUBUKÇU
|% 30,26
|3.132
|DP
|ADNAN ATILGAN
|% 0,59
|61
|SAADET PARTİSİ
|İBRAHİM ERGÜN
|% 0,54
|56
|DİĞER
|% 0,52
|54
|BTP
|UĞUR ÇOLAK
|% 0,19
|20
SUMBAS
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 40
|Katılım Oranı
| :
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ DEMİROĞLU
|% 46,7
|276
|DP
|MUSTAFA NURİ NUHOĞLU
|% 33,84
|200
|İYİ PARTİ
|İSMAİL GÖÇEBE
|% 10,49
|62
|DİĞER
|% 5,25
|31
|MHP
|SİNAN KARATAY
|% 2,88
|17
|SAADET PARTİSİ
|ALİ GÖNEN
|% 0,68
|4
|BTP
|ŞERİF HAKKI GÖK
|% 0,17
|1
TOPRAKKALE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 28
|Katılım Oranı
| :
|% 98,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET DAŞÖZ
|% 33,13
|645
|MHP
|GÜNEY AKGÜL
|% 27,32
|532
|CHP
|ALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU
|% 24,86
|484
|DİĞER
|% 14,23
|277
|SAADET PARTİSİ
|OĞUZHAN ULAŞLI
|% 0,46
|9
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:20 Kaynak: AA
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