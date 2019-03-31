Son Dakika Haberleri: Osmaniye Son

Osmaniye Son

53 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 452Toplam Seçmen : 150.217Açılan Sandık : 166Açılan Sandık Oranı : % 36,73Kullanılan Oy : 43.855Geçerli Oy : 43.097Katılım Oranı : % 79,94PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPKADİR KARA% 52,0722.442İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,548.422ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 12,45.345DİĞER% 9,784.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 452
Toplam Seçmen : 150.217
Açılan Sandık : 166
Açılan Sandık Oranı : % 36,73
Kullanılan Oy : 43.855
Geçerli Oy : 43.097
Katılım Oranı : % 79,94


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPKADİR KARA% 52,0722.442
İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,548.422
ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 12,45.345
DİĞER% 9,784.214
HDPMEHMET ALİ ÖZKAL% 31.291
BTPERDİNÇ SAY% 1,19513
SAADET PARTİSİÖMER YAĞMUR% 1,08467
KADİR KARAYELKADİR KARAYEL% 0,59256
DPLÜTFİ ÖZTÜRK% 0,1354
DSPABDULLAH GÜZEL% 0,1354
TKPMEHMET ÇANTA% 0,0939
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BAHÇE

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 92,76


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM BAZ% 50,481.526
MHPÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU% 46,641.410
İYİ PARTİNAZIM AKYÜZ% 1,2939
CHPBEKİR KAVCI% 1,1936
SAADET PARTİSİMEHMET TOPÇU% 0,39
BTPNECATİ CAN% 0,13
DÜZİÇİ

Açılan Sandık Oranı : % 22,73
Katılım Oranı : % 81,07


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALPER ÖNER% 57,033.712
AK PARTİÖKKEŞ NAMLI% 42,62.773
SAADET PARTİSİTEYFİK AKÇAY% 0,2516
BTPŞÜKRÜ TALAY% 0,117
DİĞER% 0,021
HASANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,08


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SAADET PARTİSİSELAHATTİN DENİZOĞLU% 49,46863
AK PARTİŞEVKET YUMRUTEPE% 46,25807
MHPÜMİT FETTAHLIOĞLU% 4,1873
BTPİBRAHİM KILIÇ% 0,112
KADİRLİ

Açılan Sandık Oranı : % 32,83
Katılım Oranı : % 79,95


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPÖMER TARHAN% 64,3110.325
İYİ PARTİÖMER LUTFULLAH ÇUBUKÇU% 33,945.449
DPADNAN ATILGAN% 0,5588
SAADET PARTİSİİBRAHİM ERGÜN% 0,5385
DİĞER% 0,4674
BTPUĞUR ÇOLAK% 0,2134
SUMBAS

Açılan Sandık Oranı : % 40
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEKİ DEMİROĞLU% 46,7276
DPMUSTAFA NURİ NUHOĞLU% 33,84200
İYİ PARTİİSMAİL GÖÇEBE% 10,4962
DİĞER% 5,2531
MHPSİNAN KARATAY% 2,8817
SAADET PARTİSİALİ GÖNEN% 0,684
BTPŞERİF HAKKI GÖK% 0,171
TOPRAKKALE

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 99,52


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DAŞÖZ% 35,731.997
MHPGÜNEY AKGÜL% 29,491.648
CHPALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU% 21,331.192
DİĞER% 13,1732
SAADET PARTİSİOĞUZHAN ULAŞLI% 0,317
BTPFAZLI BAŞDOĞAN% 0,053

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:52 Kaynak: AA

MHP, Güncel
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