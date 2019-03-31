Son Dakika Haberleri: Osmaniye Son

Osmaniye Son

26 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 452Toplam Seçmen : 150.217Açılan Sandık : 176Açılan Sandık Oranı : % 38,94Kullanılan Oy : 46.059Geçerli Oy : 45.245Katılım Oranı : % 79,3PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPKADİR KARA% 52,5623.783İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,648.887ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 12,355.589DİĞER% 94.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 452
Toplam Seçmen : 150.217
Açılan Sandık : 176
Açılan Sandık Oranı : % 38,94
Kullanılan Oy : 46.059
Geçerli Oy : 45.245
Katılım Oranı : % 79,3


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPKADİR KARA% 52,5623.783
İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,648.887
ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 12,355.589
DİĞER% 94.071
HDPMEHMET ALİ ÖZKAL% 3,121.411
BTPERDİNÇ SAY% 1,21549
SAADET PARTİSİÖMER YAĞMUR% 1,13512
KADİR KARAYELKADİR KARAYEL% 0,64289
DSPABDULLAH GÜZEL% 0,1256
DPLÜTFİ ÖZTÜRK% 0,1255
TKPMEHMET ÇANTA% 0,143
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BAHÇE

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 92,76


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM BAZ% 50,481.526
MHPÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU% 46,641.410
İYİ PARTİNAZIM AKYÜZ% 1,2939
CHPBEKİR KAVCI% 1,1936
SAADET PARTİSİMEHMET TOPÇU% 0,39
BTPNECATİ CAN% 0,13
DÜZİÇİ

Açılan Sandık Oranı : % 22,73
Katılım Oranı : % 81,07


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALPER ÖNER% 57,033.712
AK PARTİÖKKEŞ NAMLI% 42,62.773
SAADET PARTİSİTEYFİK AKÇAY% 0,2516
BTPŞÜKRÜ TALAY% 0,117
DİĞER% 0,021
HASANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,08


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SAADET PARTİSİSELAHATTİN DENİZOĞLU% 49,46863
AK PARTİŞEVKET YUMRUTEPE% 46,25807
MHPÜMİT FETTAHLIOĞLU% 4,1873
BTPİBRAHİM KILIÇ% 0,112
KADİRLİ

Açılan Sandık Oranı : % 40,4
Katılım Oranı : % 79,18


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPÖMER TARHAN% 64,1612.644
İYİ PARTİÖMER LUTFULLAH ÇUBUKÇU% 34,166.731
SAADET PARTİSİİBRAHİM ERGÜN% 0,51100
DPADNAN ATILGAN% 0,599
DİĞER% 0,4588
BTPUĞUR ÇOLAK% 0,2244
SUMBAS

Açılan Sandık Oranı : % 60
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEKİ DEMİROĞLU% 48,87454
DPMUSTAFA NURİ NUHOĞLU% 31,22290
İYİ PARTİİSMAİL GÖÇEBE% 9,992
DİĞER% 5,3850
MHPSİNAN KARATAY% 4,0938
SAADET PARTİSİALİ GÖNEN% 0,434
BTPŞERİF HAKKI GÖK% 0,111
TOPRAKKALE

Açılan Sandık Oranı : % 96
Katılım Oranı : % 99,6


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DAŞÖZ% 35,712.403
MHPGÜNEY AKGÜL% 30,232.034
CHPALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU% 20,821.401
DİĞER% 12,72856
SAADET PARTİSİOĞUZHAN ULAŞLI% 0,4832
BTPFAZLI BAŞDOĞAN% 0,043

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:07 Kaynak: AA

MHP, Güncel
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