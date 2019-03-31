Osmaniye Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 452Toplam Seçmen : 150.217Açılan Sandık : 231Açılan Sandık Oranı : % 51,11Kullanılan Oy : 60.735Geçerli Oy : 59.457Katılım Oranı : % 79,41PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPKADİR KARA% 52,9231.466İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,211.417ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 12,257.286DİĞER% 8,274.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|452
|Toplam Seçmen
| :
|150.217
|Açılan Sandık
| :
|231
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 51,11
|Kullanılan Oy
| :
|60.735
|Geçerli Oy
| :
|59.457
|Katılım Oranı
| :
|% 79,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|KADİR KARA
|% 52,92
|31.466
|İYİ PARTİ
|DAVUT ÇUHADAR
|% 19,2
|11.417
|ALPASLAN KOCA
|ALPASLAN KOCA
|% 12,25
|7.286
|DİĞER
|% 8,27
|4.917
|HDP
|MEHMET ALİ ÖZKAL
|% 3,41
|2.025
|BTP
|ERDİNÇ SAY
|% 1,45
|863
|SAADET PARTİSİ
|ÖMER YAĞMUR
|% 1,17
|697
|KADİR KARAYEL
|KADİR KARAYEL
|% 0,91
|542
|DP
|LÜTFİ ÖZTÜRK
|% 0,15
|92
|DSP
|ABDULLAH GÜZEL
|% 0,14
|85
|TKP
|MEHMET ÇANTA
|% 0,11
|67
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BAHÇE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 66,67
|Katılım Oranı
| :
|% 90,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM BAZ
|% 50,02
|3.088
|MHP
|ÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU
|% 48,4
|2.988
|İYİ PARTİ
|NAZIM AKYÜZ
|% 0,71
|44
|CHP
|BEKİR KAVCI
|% 0,66
|41
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET TOPÇU
|% 0,15
|9
|BTP
|NECATİ CAN
|% 0,05
|3
DÜZİÇİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 22,73
|Katılım Oranı
| :
|% 81,4
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALPER ÖNER
|% 57
|3.712
|AK PARTİ
|ÖKKEŞ NAMLI
|% 42,58
|2.773
|SAADET PARTİSİ
|TEYFİK AKÇAY
|% 0,28
|18
|BTP
|ŞÜKRÜ TALAY
|% 0,12
|8
|DİĞER
|% 0,02
|1
HASANBEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 92,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET PARTİSİ
|SELAHATTİN DENİZOĞLU
|% 49,46
|863
|AK PARTİ
|ŞEVKET YUMRUTEPE
|% 46,25
|807
|MHP
|ÜMİT FETTAHLIOĞLU
|% 4,18
|73
|BTP
|İBRAHİM KILIÇ
|% 0,11
|2
KADİRLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 55,56
|Katılım Oranı
| :
|% 79,56
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ÖMER TARHAN
|% 62,71
|17.043
|İYİ PARTİ
|ÖMER LUTFULLAH ÇUBUKÇU
|% 35,38
|9.615
|DİĞER
|% 0,65
|178
|SAADET PARTİSİ
|İBRAHİM ERGÜN
|% 0,56
|153
|DP
|ADNAN ATILGAN
|% 0,49
|132
|BTP
|UĞUR ÇOLAK
|% 0,21
|56
SUMBAS
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 60
|Katılım Oranı
| :
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ DEMİROĞLU
|% 48,87
|454
|DP
|MUSTAFA NURİ NUHOĞLU
|% 31,22
|290
|İYİ PARTİ
|İSMAİL GÖÇEBE
|% 9,9
|92
|DİĞER
|% 5,38
|50
|MHP
|SİNAN KARATAY
|% 4,09
|38
|SAADET PARTİSİ
|ALİ GÖNEN
|% 0,43
|4
|BTP
|ŞERİF HAKKI GÖK
|% 0,11
|1
TOPRAKKALE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 96
|Katılım Oranı
| :
|% 99,6
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET DAŞÖZ
|% 35,73
|2.404
|MHP
|GÜNEY AKGÜL
|% 30,18
|2.031
|CHP
|ALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU
|% 20,73
|1.395
|DİĞER
|% 12,63
|850
|SAADET PARTİSİ
|OĞUZHAN ULAŞLI
|% 0,68
|46
|BTP
|FAZLI BAŞDOĞAN
|% 0,04
|3
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:51 Kaynak: AA
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