Osmaniye Son
1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 452Toplam Seçmen : 150.217Açılan Sandık : 250Açılan Sandık Oranı : % 55,31Kullanılan Oy : 65.611Geçerli Oy : 64.070Katılım Oranı : % 79,2PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPKADİR KARA% 53,0734.002İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,1612.279ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 12,688.125DİĞER% 7,374.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|452
|Toplam Seçmen
| :
|150.217
|Açılan Sandık
| :
|250
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 55,31
|Kullanılan Oy
| :
|65.611
|Geçerli Oy
| :
|64.070
|Katılım Oranı
| :
|% 79,2
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|KADİR KARA
|% 53,07
|34.002
|İYİ PARTİ
|DAVUT ÇUHADAR
|% 19,16
|12.279
|ALPASLAN KOCA
|ALPASLAN KOCA
|% 12,68
|8.125
|DİĞER
|% 7,37
|4.721
|HDP
|MEHMET ALİ ÖZKAL
|% 3,48
|2.227
|BTP
|ERDİNÇ SAY
|% 1,6
|1.027
|SAADET PARTİSİ
|ÖMER YAĞMUR
|% 1,24
|792
|KADİR KARAYEL
|KADİR KARAYEL
|% 0,96
|612
|DP
|LÜTFİ ÖZTÜRK
|% 0,17
|109
|DSP
|ABDULLAH GÜZEL
|% 0,15
|98
|TKP
|MEHMET ÇANTA
|% 0,12
|78
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BAHÇE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 66,67
|Katılım Oranı
| :
|% 90,2
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM BAZ
|% 50,02
|3.088
|MHP
|ÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU
|% 48,4
|2.988
|İYİ PARTİ
|NAZIM AKYÜZ
|% 0,71
|44
|CHP
|BEKİR KAVCI
|% 0,66
|41
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET TOPÇU
|% 0,15
|9
|BTP
|NECATİ CAN
|% 0,05
|3
DÜZİÇİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 24,55
|Katılım Oranı
| :
|% 82,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALPER ÖNER
|% 58,28
|4.105
|AK PARTİ
|ÖKKEŞ NAMLI
|% 41,3
|2.909
|SAADET PARTİSİ
|TEYFİK AKÇAY
|% 0,28
|20
|BTP
|ŞÜKRÜ TALAY
|% 0,11
|8
|DİĞER
|% 0,01
|1
HASANBEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 92,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET PARTİSİ
|SELAHATTİN DENİZOĞLU
|% 49,46
|863
|AK PARTİ
|ŞEVKET YUMRUTEPE
|% 46,25
|807
|MHP
|ÜMİT FETTAHLIOĞLU
|% 4,18
|73
|BTP
|İBRAHİM KILIÇ
|% 0,11
|2
KADİRLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 65,15
|Katılım Oranı
| :
|% 79,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ÖMER TARHAN
|% 62,02
|19.864
|İYİ PARTİ
|ÖMER LUTFULLAH ÇUBUKÇU
|% 36,04
|11.542
|SAADET PARTİSİ
|İBRAHİM ERGÜN
|% 0,64
|204
|DİĞER
|% 0,63
|201
|DP
|ADNAN ATILGAN
|% 0,48
|153
|BTP
|UĞUR ÇOLAK
|% 0,19
|62
SUMBAS
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 60
|Katılım Oranı
| :
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ DEMİROĞLU
|% 48,87
|454
|DP
|MUSTAFA NURİ NUHOĞLU
|% 31,22
|290
|İYİ PARTİ
|İSMAİL GÖÇEBE
|% 9,9
|92
|DİĞER
|% 5,38
|50
|MHP
|SİNAN KARATAY
|% 4,09
|38
|SAADET PARTİSİ
|ALİ GÖNEN
|% 0,43
|4
|BTP
|ŞERİF HAKKI GÖK
|% 0,11
|1
TOPRAKKALE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 96
|Katılım Oranı
| :
|% 99,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET DAŞÖZ
|% 35,94
|2.404
|MHP
|GÜNEY AKGÜL
|% 30,37
|2.031
|CHP
|ALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU
|% 20,84
|1.394
|DİĞER
|% 11,99
|802
|SAADET PARTİSİ
|OĞUZHAN ULAŞLI
|% 0,81
|54
|BTP
|FAZLI BAŞDOĞAN
|% 0,04
|3
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:08 Kaynak: AA
Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü
MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı
Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Köy Muhtarları Kura Sonucu Belirlendi