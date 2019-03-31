Son Dakika Haberleri: Osmaniye Son

Osmaniye Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 452Toplam Seçmen : 150.217Açılan Sandık : 250Açılan Sandık Oranı : % 55,31Kullanılan Oy : 65.611Geçerli Oy : 64.070Katılım Oranı : % 79,2PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPKADİR KARA% 53,0734.002İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,1612.279ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 12,688.125DİĞER% 7,374.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 452
Toplam Seçmen : 150.217
Açılan Sandık : 250
Açılan Sandık Oranı : % 55,31
Kullanılan Oy : 65.611
Geçerli Oy : 64.070
Katılım Oranı : % 79,2


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPKADİR KARA% 53,0734.002
İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,1612.279
ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 12,688.125
DİĞER% 7,374.721
HDPMEHMET ALİ ÖZKAL% 3,482.227
BTPERDİNÇ SAY% 1,61.027
SAADET PARTİSİÖMER YAĞMUR% 1,24792
KADİR KARAYELKADİR KARAYEL% 0,96612
DPLÜTFİ ÖZTÜRK% 0,17109
DSPABDULLAH GÜZEL% 0,1598
TKPMEHMET ÇANTA% 0,1278
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BAHÇE

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 90,2


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM BAZ% 50,023.088
MHPÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU% 48,42.988
İYİ PARTİNAZIM AKYÜZ% 0,7144
CHPBEKİR KAVCI% 0,6641
SAADET PARTİSİMEHMET TOPÇU% 0,159
BTPNECATİ CAN% 0,053
DÜZİÇİ

Açılan Sandık Oranı : % 24,55
Katılım Oranı : % 82,21


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALPER ÖNER% 58,284.105
AK PARTİÖKKEŞ NAMLI% 41,32.909
SAADET PARTİSİTEYFİK AKÇAY% 0,2820
BTPŞÜKRÜ TALAY% 0,118
DİĞER% 0,011
HASANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,08


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SAADET PARTİSİSELAHATTİN DENİZOĞLU% 49,46863
AK PARTİŞEVKET YUMRUTEPE% 46,25807
MHPÜMİT FETTAHLIOĞLU% 4,1873
BTPİBRAHİM KILIÇ% 0,112
KADİRLİ

Açılan Sandık Oranı : % 65,15
Katılım Oranı : % 79,03


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPÖMER TARHAN% 62,0219.864
İYİ PARTİÖMER LUTFULLAH ÇUBUKÇU% 36,0411.542
SAADET PARTİSİİBRAHİM ERGÜN% 0,64204
DİĞER% 0,63201
DPADNAN ATILGAN% 0,48153
BTPUĞUR ÇOLAK% 0,1962
SUMBAS

Açılan Sandık Oranı : % 60
Katılım Oranı : % 100


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEKİ DEMİROĞLU% 48,87454
DPMUSTAFA NURİ NUHOĞLU% 31,22290
İYİ PARTİİSMAİL GÖÇEBE% 9,992
DİĞER% 5,3850
MHPSİNAN KARATAY% 4,0938
SAADET PARTİSİALİ GÖNEN% 0,434
BTPŞERİF HAKKI GÖK% 0,111
TOPRAKKALE

Açılan Sandık Oranı : % 96
Katılım Oranı : % 99,11


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DAŞÖZ% 35,942.404
MHPGÜNEY AKGÜL% 30,372.031
CHPALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU% 20,841.394
DİĞER% 11,99802
SAADET PARTİSİOĞUZHAN ULAŞLI% 0,8154
BTPFAZLI BAŞDOĞAN% 0,043

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:08 Kaynak: AA

MHP, Güncel
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