Osmaniye Son
1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 452Toplam Seçmen : 150.217Açılan Sandık : 276Açılan Sandık Oranı : % 61,06Kullanılan Oy : 72.382Geçerli Oy : 70.399Katılım Oranı : % 79,14PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPKADİR KARA% 53,2937.515İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,2113.526ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 13,139.243DİĞER% 6,44.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|452
|Toplam Seçmen
| :
|150.217
|Açılan Sandık
| :
|276
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 61,06
|Kullanılan Oy
| :
|72.382
|Geçerli Oy
| :
|70.399
|Katılım Oranı
| :
|% 79,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|KADİR KARA
|% 53,29
|37.515
|İYİ PARTİ
|DAVUT ÇUHADAR
|% 19,21
|13.526
|ALPASLAN KOCA
|ALPASLAN KOCA
|% 13,13
|9.243
|DİĞER
|% 6,4
|4.507
|HDP
|MEHMET ALİ ÖZKAL
|% 3,49
|2.455
|BTP
|ERDİNÇ SAY
|% 1,7
|1.196
|SAADET PARTİSİ
|ÖMER YAĞMUR
|% 1,27
|897
|KADİR KARAYEL
|KADİR KARAYEL
|% 0,99
|695
|DP
|LÜTFİ ÖZTÜRK
|% 0,21
|149
|DSP
|ABDULLAH GÜZEL
|% 0,18
|124
|TKP
|MEHMET ÇANTA
|% 0,13
|92
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BAHÇE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 69,44
|Katılım Oranı
| :
|% 90,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM BAZ
|% 49,53
|3.133
|MHP
|ÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU
|% 48,68
|3.079
|CHP
|BEKİR KAVCI
|% 0,82
|52
|İYİ PARTİ
|NAZIM AKYÜZ
|% 0,74
|47
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET TOPÇU
|% 0,16
|10
|BTP
|NECATİ CAN
|% 0,06
|4
DÜZİÇİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 27,27
|Katılım Oranı
| :
|% 84,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALPER ÖNER
|% 57,58
|4.621
|AK PARTİ
|ÖKKEŞ NAMLI
|% 41,91
|3.364
|SAADET PARTİSİ
|TEYFİK AKÇAY
|% 0,37
|30
|BTP
|ŞÜKRÜ TALAY
|% 0,12
|10
|DİĞER
|% 0,01
|1
HASANBEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 92,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET PARTİSİ
|SELAHATTİN DENİZOĞLU
|% 49,46
|863
|AK PARTİ
|ŞEVKET YUMRUTEPE
|% 46,25
|807
|MHP
|ÜMİT FETTAHLIOĞLU
|% 4,18
|73
|BTP
|İBRAHİM KILIÇ
|% 0,11
|2
KADİRLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 76,77
|Katılım Oranı
| :
|% 79,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ÖMER TARHAN
|% 61,05
|22.990
|İYİ PARTİ
|ÖMER LUTFULLAH ÇUBUKÇU
|% 37,14
|13.986
|SAADET PARTİSİ
|İBRAHİM ERGÜN
|% 0,7
|262
|DP
|ADNAN ATILGAN
|% 0,53
|199
|DİĞER
|% 0,38
|142
|BTP
|UĞUR ÇOLAK
|% 0,21
|78
SUMBAS
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 60
|Katılım Oranı
| :
|% 98,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ DEMİROĞLU
|% 49,89
|454
|DP
|MUSTAFA NURİ NUHOĞLU
|% 31,87
|290
|İYİ PARTİ
|İSMAİL GÖÇEBE
|% 10,11
|92
|MHP
|SİNAN KARATAY
|% 4,18
|38
|DİĞER
|% 3,41
|31
|SAADET PARTİSİ
|ALİ GÖNEN
|% 0,44
|4
|BTP
|ŞERİF HAKKI GÖK
|% 0,11
|1
TOPRAKKALE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 96
|Katılım Oranı
| :
|% 99,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET DAŞÖZ
|% 35,96
|2.405
|MHP
|GÜNEY AKGÜL
|% 30,41
|2.034
|CHP
|ALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU
|% 20,9
|1.398
|DİĞER
|% 11,45
|766
|SAADET PARTİSİ
|OĞUZHAN ULAŞLI
|% 1,17
|78
|BTP
|FAZLI BAŞDOĞAN
|% 0,1
|7
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:23 Kaynak: AA
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