Son Dakika Haberleri: Osmaniye Son

Osmaniye Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 452Toplam Seçmen : 150.217Açılan Sandık : 276Açılan Sandık Oranı : % 61,06Kullanılan Oy : 72.382Geçerli Oy : 70.399Katılım Oranı : % 79,14PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPKADİR KARA% 53,2937.515İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,2113.526ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 13,139.243DİĞER% 6,44.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 452
Toplam Seçmen : 150.217
Açılan Sandık : 276
Açılan Sandık Oranı : % 61,06
Kullanılan Oy : 72.382
Geçerli Oy : 70.399
Katılım Oranı : % 79,14


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPKADİR KARA% 53,2937.515
İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,2113.526
ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 13,139.243
DİĞER% 6,44.507
HDPMEHMET ALİ ÖZKAL% 3,492.455
BTPERDİNÇ SAY% 1,71.196
SAADET PARTİSİÖMER YAĞMUR% 1,27897
KADİR KARAYELKADİR KARAYEL% 0,99695
DPLÜTFİ ÖZTÜRK% 0,21149
DSPABDULLAH GÜZEL% 0,18124
TKPMEHMET ÇANTA% 0,1392
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BAHÇE

Açılan Sandık Oranı : % 69,44
Katılım Oranı : % 90,62


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM BAZ% 49,533.133
MHPÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU% 48,683.079
CHPBEKİR KAVCI% 0,8252
İYİ PARTİNAZIM AKYÜZ% 0,7447
SAADET PARTİSİMEHMET TOPÇU% 0,1610
BTPNECATİ CAN% 0,064
DÜZİÇİ

Açılan Sandık Oranı : % 27,27
Katılım Oranı : % 84,84


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALPER ÖNER% 57,584.621
AK PARTİÖKKEŞ NAMLI% 41,913.364
SAADET PARTİSİTEYFİK AKÇAY% 0,3730
BTPŞÜKRÜ TALAY% 0,1210
DİĞER% 0,011
HASANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,08


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SAADET PARTİSİSELAHATTİN DENİZOĞLU% 49,46863
AK PARTİŞEVKET YUMRUTEPE% 46,25807
MHPÜMİT FETTAHLIOĞLU% 4,1873
BTPİBRAHİM KILIÇ% 0,112
KADİRLİ

Açılan Sandık Oranı : % 76,77
Katılım Oranı : % 79,36


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPÖMER TARHAN% 61,0522.990
İYİ PARTİÖMER LUTFULLAH ÇUBUKÇU% 37,1413.986
SAADET PARTİSİİBRAHİM ERGÜN% 0,7262
DPADNAN ATILGAN% 0,53199
DİĞER% 0,38142
BTPUĞUR ÇOLAK% 0,2178
SUMBAS

Açılan Sandık Oranı : % 60
Katılım Oranı : % 98,06


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEKİ DEMİROĞLU% 49,89454
DPMUSTAFA NURİ NUHOĞLU% 31,87290
İYİ PARTİİSMAİL GÖÇEBE% 10,1192
MHPSİNAN KARATAY% 4,1838
DİĞER% 3,4131
SAADET PARTİSİALİ GÖNEN% 0,444
BTPŞERİF HAKKI GÖK% 0,111
TOPRAKKALE

Açılan Sandık Oranı : % 96
Katılım Oranı : % 99,11


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DAŞÖZ% 35,962.405
MHPGÜNEY AKGÜL% 30,412.034
CHPALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU% 20,91.398
DİĞER% 11,45766
SAADET PARTİSİOĞUZHAN ULAŞLI% 1,1778
BTPFAZLI BAŞDOĞAN% 0,17

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:23 Kaynak: AA

MHP, Güncel
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