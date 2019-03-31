Osmaniye Son
40 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 452Toplam Seçmen : 150.217Açılan Sandık : 290Açılan Sandık Oranı : % 64,16Kullanılan Oy : 76.170Geçerli Oy : 74.046Katılım Oranı : % 79,22PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPKADİR KARA% 53,1639.365İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,2214.233ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 13,349.881DİĞER% 6,114.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|452
|Toplam Seçmen
| :
|150.217
|Açılan Sandık
| :
|290
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 64,16
|Kullanılan Oy
| :
|76.170
|Geçerli Oy
| :
|74.046
|Katılım Oranı
| :
|% 79,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|KADİR KARA
|% 53,16
|39.365
|İYİ PARTİ
|DAVUT ÇUHADAR
|% 19,22
|14.233
|ALPASLAN KOCA
|ALPASLAN KOCA
|% 13,34
|9.881
|DİĞER
|% 6,11
|4.527
|HDP
|MEHMET ALİ ÖZKAL
|% 3,43
|2.543
|BTP
|ERDİNÇ SAY
|% 1,77
|1.312
|SAADET PARTİSİ
|ÖMER YAĞMUR
|% 1,34
|993
|KADİR KARAYEL
|KADİR KARAYEL
|% 1,07
|792
|DP
|LÜTFİ ÖZTÜRK
|% 0,22
|166
|DSP
|ABDULLAH GÜZEL
|% 0,18
|132
|TKP
|MEHMET ÇANTA
|% 0,14
|102
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BAHÇE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 69,44
|Katılım Oranı
| :
|% 90,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM BAZ
|% 49,52
|3.133
|MHP
|ÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU
|% 48,66
|3.079
|CHP
|BEKİR KAVCI
|% 0,84
|53
|İYİ PARTİ
|NAZIM AKYÜZ
|% 0,74
|47
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET TOPÇU
|% 0,17
|11
|BTP
|NECATİ CAN
|% 0,06
|4
DÜZİÇİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 27,27
|Katılım Oranı
| :
|% 84,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALPER ÖNER
|% 57,58
|4.621
|AK PARTİ
|ÖKKEŞ NAMLI
|% 41,91
|3.364
|SAADET PARTİSİ
|TEYFİK AKÇAY
|% 0,37
|30
|BTP
|ŞÜKRÜ TALAY
|% 0,12
|10
|DİĞER
|% 0,01
|1
HASANBEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 92,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET PARTİSİ
|SELAHATTİN DENİZOĞLU
|% 49,46
|863
|AK PARTİ
|ŞEVKET YUMRUTEPE
|% 46,25
|807
|MHP
|ÜMİT FETTAHLIOĞLU
|% 4,18
|73
|BTP
|İBRAHİM KILIÇ
|% 0,11
|2
KADİRLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 79,8
|Katılım Oranı
| :
|% 79,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ÖMER TARHAN
|% 60,87
|23.860
|İYİ PARTİ
|ÖMER LUTFULLAH ÇUBUKÇU
|% 37,17
|14.570
|SAADET PARTİSİ
|İBRAHİM ERGÜN
|% 0,71
|280
|DP
|ADNAN ATILGAN
|% 0,55
|214
|DİĞER
|% 0,49
|191
|BTP
|UĞUR ÇOLAK
|% 0,21
|81
SUMBAS
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 80
|Katılım Oranı
| :
|% 98,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ DEMİROĞLU
|% 48,32
|603
|DP
|MUSTAFA NURİ NUHOĞLU
|% 32,77
|409
|İYİ PARTİ
|İSMAİL GÖÇEBE
|% 9,7
|121
|DİĞER
|% 5,21
|65
|MHP
|SİNAN KARATAY
|% 3,61
|45
|SAADET PARTİSİ
|ALİ GÖNEN
|% 0,32
|4
|BTP
|ŞERİF HAKKI GÖK
|% 0,08
|1
TOPRAKKALE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 96
|Katılım Oranı
| :
|% 99,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET DAŞÖZ
|% 35,96
|2.405
|MHP
|GÜNEY AKGÜL
|% 30,41
|2.034
|CHP
|ALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU
|% 20,9
|1.398
|DİĞER
|% 11,45
|766
|SAADET PARTİSİ
|OĞUZHAN ULAŞLI
|% 1,17
|78
|BTP
|FAZLI BAŞDOĞAN
|% 0,1
|7
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:37 Kaynak: AA
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