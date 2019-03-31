Son Dakika Haberleri: Osmaniye Son

Osmaniye Son

40 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 452Toplam Seçmen : 150.217Açılan Sandık : 290Açılan Sandık Oranı : % 64,16Kullanılan Oy : 76.170Geçerli Oy : 74.046Katılım Oranı : % 79,22PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPKADİR KARA% 53,1639.365İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,2214.233ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 13,349.881DİĞER% 6,114.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 452
Toplam Seçmen : 150.217
Açılan Sandık : 290
Açılan Sandık Oranı : % 64,16
Kullanılan Oy : 76.170
Geçerli Oy : 74.046
Katılım Oranı : % 79,22


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPKADİR KARA% 53,1639.365
İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,2214.233
ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 13,349.881
DİĞER% 6,114.527
HDPMEHMET ALİ ÖZKAL% 3,432.543
BTPERDİNÇ SAY% 1,771.312
SAADET PARTİSİÖMER YAĞMUR% 1,34993
KADİR KARAYELKADİR KARAYEL% 1,07792
DPLÜTFİ ÖZTÜRK% 0,22166
DSPABDULLAH GÜZEL% 0,18132
TKPMEHMET ÇANTA% 0,14102
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BAHÇE

Açılan Sandık Oranı : % 69,44
Katılım Oranı : % 90,81


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM BAZ% 49,523.133
MHPÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU% 48,663.079
CHPBEKİR KAVCI% 0,8453
İYİ PARTİNAZIM AKYÜZ% 0,7447
SAADET PARTİSİMEHMET TOPÇU% 0,1711
BTPNECATİ CAN% 0,064
DÜZİÇİ

Açılan Sandık Oranı : % 27,27
Katılım Oranı : % 84,84


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALPER ÖNER% 57,584.621
AK PARTİÖKKEŞ NAMLI% 41,913.364
SAADET PARTİSİTEYFİK AKÇAY% 0,3730
BTPŞÜKRÜ TALAY% 0,1210
DİĞER% 0,011
HASANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,13


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SAADET PARTİSİSELAHATTİN DENİZOĞLU% 49,46863
AK PARTİŞEVKET YUMRUTEPE% 46,25807
MHPÜMİT FETTAHLIOĞLU% 4,1873
BTPİBRAHİM KILIÇ% 0,112
KADİRLİ

Açılan Sandık Oranı : % 79,8
Katılım Oranı : % 79,37


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPÖMER TARHAN% 60,8723.860
İYİ PARTİÖMER LUTFULLAH ÇUBUKÇU% 37,1714.570
SAADET PARTİSİİBRAHİM ERGÜN% 0,71280
DPADNAN ATILGAN% 0,55214
DİĞER% 0,49191
BTPUĞUR ÇOLAK% 0,2181
SUMBAS

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 98,58


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEKİ DEMİROĞLU% 48,32603
DPMUSTAFA NURİ NUHOĞLU% 32,77409
İYİ PARTİİSMAİL GÖÇEBE% 9,7121
DİĞER% 5,2165
MHPSİNAN KARATAY% 3,6145
SAADET PARTİSİALİ GÖNEN% 0,324
BTPŞERİF HAKKI GÖK% 0,081
TOPRAKKALE

Açılan Sandık Oranı : % 96
Katılım Oranı : % 99,11


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DAŞÖZ% 35,962.405
MHPGÜNEY AKGÜL% 30,412.034
CHPALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU% 20,91.398
DİĞER% 11,45766
SAADET PARTİSİOĞUZHAN ULAŞLI% 1,1778
BTPFAZLI BAŞDOĞAN% 0,17

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:37 Kaynak: AA

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