Osmaniye Son
1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 452Toplam Seçmen : 150.217Açılan Sandık : 311Açılan Sandık Oranı : % 68,81Kullanılan Oy : 82.037Geçerli Oy : 79.435Katılım Oranı : % 79,44PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPKADİR KARA% 53,242.263İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,1815.237ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 13,6410.834DİĞER% 5,444.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|452
|Toplam Seçmen
| :
|150.217
|Açılan Sandık
| :
|311
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 68,81
|Kullanılan Oy
| :
|82.037
|Geçerli Oy
| :
|79.435
|Katılım Oranı
| :
|% 79,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|KADİR KARA
|% 53,2
|42.263
|İYİ PARTİ
|DAVUT ÇUHADAR
|% 19,18
|15.237
|ALPASLAN KOCA
|ALPASLAN KOCA
|% 13,64
|10.834
|DİĞER
|% 5,44
|4.324
|HDP
|MEHMET ALİ ÖZKAL
|% 3,43
|2.725
|BTP
|ERDİNÇ SAY
|% 1,91
|1.515
|SAADET PARTİSİ
|ÖMER YAĞMUR
|% 1,42
|1.129
|KADİR KARAYEL
|KADİR KARAYEL
|% 1,18
|937
|DP
|LÜTFİ ÖZTÜRK
|% 0,24
|194
|DSP
|ABDULLAH GÜZEL
|% 0,19
|152
|TKP
|MEHMET ÇANTA
|% 0,16
|125
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BAHÇE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 72,22
|Katılım Oranı
| :
|% 90,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM BAZ
|% 49,28
|3.212
|MHP
|ÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU
|% 48,86
|3.185
|CHP
|BEKİR KAVCI
|% 0,83
|54
|İYİ PARTİ
|NAZIM AKYÜZ
|% 0,78
|51
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET TOPÇU
|% 0,18
|12
|BTP
|NECATİ CAN
|% 0,06
|4
DÜZİÇİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 39,09
|Katılım Oranı
| :
|% 86,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALPER ÖNER
|% 59,37
|6.754
|AK PARTİ
|ÖKKEŞ NAMLI
|% 40
|4.550
|SAADET PARTİSİ
|TEYFİK AKÇAY
|% 0,45
|51
|BTP
|ŞÜKRÜ TALAY
|% 0,18
|21
HASANBEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 92,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET PARTİSİ
|SELAHATTİN DENİZOĞLU
|% 49,46
|863
|AK PARTİ
|ŞEVKET YUMRUTEPE
|% 46,25
|807
|MHP
|ÜMİT FETTAHLIOĞLU
|% 4,18
|73
|BTP
|İBRAHİM KILIÇ
|% 0,11
|2
KADİRLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 82,83
|Katılım Oranı
| :
|% 79,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ÖMER TARHAN
|% 60,91
|24.750
|İYİ PARTİ
|ÖMER LUTFULLAH ÇUBUKÇU
|% 37,08
|15.067
|SAADET PARTİSİ
|İBRAHİM ERGÜN
|% 0,74
|302
|DP
|ADNAN ATILGAN
|% 0,56
|228
|DİĞER
|% 0,47
|192
|BTP
|UĞUR ÇOLAK
|% 0,23
|92
SUMBAS
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 98,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ DEMİROĞLU
|% 45,71
|725
|DP
|MUSTAFA NURİ NUHOĞLU
|% 34,74
|551
|İYİ PARTİ
|İSMAİL GÖÇEBE
|% 10,21
|162
|DİĞER
|% 5,23
|83
|MHP
|SİNAN KARATAY
|% 3,78
|60
|SAADET PARTİSİ
|ALİ GÖNEN
|% 0,25
|4
|BTP
|ŞERİF HAKKI GÖK
|% 0,06
|1
TOPRAKKALE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 96
|Katılım Oranı
| :
|% 98,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET DAŞÖZ
|% 36,19
|2.405
|MHP
|GÜNEY AKGÜL
|% 30,6
|2.034
|CHP
|ALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU
|% 21,04
|1.398
|DİĞER
|% 10,89
|724
|SAADET PARTİSİ
|OĞUZHAN ULAŞLI
|% 1,17
|78
|BTP
|FAZLI BAŞDOĞAN
|% 0,11
|7
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:53 Kaynak: AA
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