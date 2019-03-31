Son Dakika Haberleri: Osmaniye Son

Osmaniye Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 452Toplam Seçmen : 150.217Açılan Sandık : 311Açılan Sandık Oranı : % 68,81Kullanılan Oy : 82.037Geçerli Oy : 79.435Katılım Oranı : % 79,44PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPKADİR KARA% 53,242.263İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,1815.237ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 13,6410.834DİĞER% 5,444.

Osmaniye Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 452
Toplam Seçmen : 150.217
Açılan Sandık : 311
Açılan Sandık Oranı : % 68,81
Kullanılan Oy : 82.037
Geçerli Oy : 79.435
Katılım Oranı : % 79,44


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPKADİR KARA% 53,242.263
İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,1815.237
ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 13,6410.834
DİĞER% 5,444.324
HDPMEHMET ALİ ÖZKAL% 3,432.725
BTPERDİNÇ SAY% 1,911.515
SAADET PARTİSİÖMER YAĞMUR% 1,421.129
KADİR KARAYELKADİR KARAYEL% 1,18937
DPLÜTFİ ÖZTÜRK% 0,24194
DSPABDULLAH GÜZEL% 0,19152
TKPMEHMET ÇANTA% 0,16125
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BAHÇE

Açılan Sandık Oranı : % 72,22
Katılım Oranı : % 90,81


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM BAZ% 49,283.212
MHPÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU% 48,863.185
CHPBEKİR KAVCI% 0,8354
İYİ PARTİNAZIM AKYÜZ% 0,7851
SAADET PARTİSİMEHMET TOPÇU% 0,1812
BTPNECATİ CAN% 0,064
DÜZİÇİ

Açılan Sandık Oranı : % 39,09
Katılım Oranı : % 86,77


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALPER ÖNER% 59,376.754
AK PARTİÖKKEŞ NAMLI% 404.550
SAADET PARTİSİTEYFİK AKÇAY% 0,4551
BTPŞÜKRÜ TALAY% 0,1821
HASANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,13


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SAADET PARTİSİSELAHATTİN DENİZOĞLU% 49,46863
AK PARTİŞEVKET YUMRUTEPE% 46,25807
MHPÜMİT FETTAHLIOĞLU% 4,1873
BTPİBRAHİM KILIÇ% 0,112
KADİRLİ

Açılan Sandık Oranı : % 82,83
Katılım Oranı : % 79,36


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPÖMER TARHAN% 60,9124.750
İYİ PARTİÖMER LUTFULLAH ÇUBUKÇU% 37,0815.067
SAADET PARTİSİİBRAHİM ERGÜN% 0,74302
DPADNAN ATILGAN% 0,56228
DİĞER% 0,47192
BTPUĞUR ÇOLAK% 0,2392
SUMBAS

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 98,88


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEKİ DEMİROĞLU% 45,71725
DPMUSTAFA NURİ NUHOĞLU% 34,74551
İYİ PARTİİSMAİL GÖÇEBE% 10,21162
DİĞER% 5,2383
MHPSİNAN KARATAY% 3,7860
SAADET PARTİSİALİ GÖNEN% 0,254
BTPŞERİF HAKKI GÖK% 0,061
TOPRAKKALE

Açılan Sandık Oranı : % 96
Katılım Oranı : % 98,64


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DAŞÖZ% 36,192.405
MHPGÜNEY AKGÜL% 30,62.034
CHPALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU% 21,041.398
DİĞER% 10,89724
SAADET PARTİSİOĞUZHAN ULAŞLI% 1,1778
BTPFAZLI BAŞDOĞAN% 0,117

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:53 Kaynak: AA

MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı Köy Muhtarları Kura Sonucu Belirlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 23:51:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye Son
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]