Son Dakika Haberleri: Osmaniye Son

Osmaniye Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 452Toplam Seçmen : 150.217Açılan Sandık : 330Açılan Sandık Oranı : % 73,01Kullanılan Oy : 87.386Geçerli Oy : 84.474Katılım Oranı : % 79,63PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPKADİR KARA% 52,9244.704İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,1716.190ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 13,7611.627DİĞER% 5,264.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 452
Toplam Seçmen : 150.217
Açılan Sandık : 330
Açılan Sandık Oranı : % 73,01
Kullanılan Oy : 87.386
Geçerli Oy : 84.474
Katılım Oranı : % 79,63


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPKADİR KARA% 52,9244.704
İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,1716.190
ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 13,7611.627
DİĞER% 5,264.443
HDPMEHMET ALİ ÖZKAL% 3,633.065
BTPERDİNÇ SAY% 1,991.685
SAADET PARTİSİÖMER YAĞMUR% 1,441.216
KADİR KARAYELKADİR KARAYEL% 1,211.022
DPLÜTFİ ÖZTÜRK% 0,25213
DSPABDULLAH GÜZEL% 0,21174
TKPMEHMET ÇANTA% 0,16135
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BAHÇE

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 90,61


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM BAZ% 49,173.323
MHPÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU% 48,963.309
CHPBEKİR KAVCI% 0,8759
İYİ PARTİNAZIM AKYÜZ% 0,7551
SAADET PARTİSİMEHMET TOPÇU% 0,1812
BTPNECATİ CAN% 0,064
DÜZİÇİ

Açılan Sandık Oranı : % 40,91
Katılım Oranı : % 86,94


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALPER ÖNER% 59,287.041
AK PARTİÖKKEŞ NAMLI% 40,14.763
SAADET PARTİSİTEYFİK AKÇAY% 0,4553
BTPŞÜKRÜ TALAY% 0,1821
HASANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,65


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SAADET PARTİSİSELAHATTİN DENİZOĞLU% 49,31863
AK PARTİŞEVKET YUMRUTEPE% 46,11807
MHPÜMİT FETTAHLIOĞLU% 4,1773
DİĞER% 0,295
BTPİBRAHİM KILIÇ% 0,112
KADİRLİ

Açılan Sandık Oranı : % 90,91
Katılım Oranı : % 79,21


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPÖMER TARHAN% 61,0727.320
İYİ PARTİÖMER LUTFULLAH ÇUBUKÇU% 3716.552
SAADET PARTİSİİBRAHİM ERGÜN% 0,74329
DPADNAN ATILGAN% 0,55244
DİĞER% 0,41183
BTPUĞUR ÇOLAK% 0,23105
SUMBAS

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 98,88


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEKİ DEMİROĞLU% 45,71725
DPMUSTAFA NURİ NUHOĞLU% 34,74551
İYİ PARTİİSMAİL GÖÇEBE% 10,21162
DİĞER% 5,2383
MHPSİNAN KARATAY% 3,7860
SAADET PARTİSİALİ GÖNEN% 0,254
BTPŞERİF HAKKI GÖK% 0,061
TOPRAKKALE

Açılan Sandık Oranı : % 96
Katılım Oranı : % 98,64


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DAŞÖZ% 36,192.405
MHPGÜNEY AKGÜL% 30,62.034
CHPALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU% 21,041.398
DİĞER% 10,79717
SAADET PARTİSİOĞUZHAN ULAŞLI% 1,2885
BTPFAZLI BAŞDOĞAN% 0,117

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:09 Kaynak: AA

MHP, Güncel
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