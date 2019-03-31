Osmaniye Son
1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 452Toplam Seçmen : 150.217Açılan Sandık : 330Açılan Sandık Oranı : % 73,01Kullanılan Oy : 87.386Geçerli Oy : 84.474Katılım Oranı : % 79,63PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPKADİR KARA% 52,9244.704İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,1716.190ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 13,7611.627DİĞER% 5,264.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|452
|Toplam Seçmen
| :
|150.217
|Açılan Sandık
| :
|330
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 73,01
|Kullanılan Oy
| :
|87.386
|Geçerli Oy
| :
|84.474
|Katılım Oranı
| :
|% 79,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|KADİR KARA
|% 52,92
|44.704
|İYİ PARTİ
|DAVUT ÇUHADAR
|% 19,17
|16.190
|ALPASLAN KOCA
|ALPASLAN KOCA
|% 13,76
|11.627
|DİĞER
|% 5,26
|4.443
|HDP
|MEHMET ALİ ÖZKAL
|% 3,63
|3.065
|BTP
|ERDİNÇ SAY
|% 1,99
|1.685
|SAADET PARTİSİ
|ÖMER YAĞMUR
|% 1,44
|1.216
|KADİR KARAYEL
|KADİR KARAYEL
|% 1,21
|1.022
|DP
|LÜTFİ ÖZTÜRK
|% 0,25
|213
|DSP
|ABDULLAH GÜZEL
|% 0,21
|174
|TKP
|MEHMET ÇANTA
|% 0,16
|135
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BAHÇE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 75
|Katılım Oranı
| :
|% 90,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM BAZ
|% 49,17
|3.323
|MHP
|ÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU
|% 48,96
|3.309
|CHP
|BEKİR KAVCI
|% 0,87
|59
|İYİ PARTİ
|NAZIM AKYÜZ
|% 0,75
|51
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET TOPÇU
|% 0,18
|12
|BTP
|NECATİ CAN
|% 0,06
|4
DÜZİÇİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 40,91
|Katılım Oranı
| :
|% 86,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALPER ÖNER
|% 59,28
|7.041
|AK PARTİ
|ÖKKEŞ NAMLI
|% 40,1
|4.763
|SAADET PARTİSİ
|TEYFİK AKÇAY
|% 0,45
|53
|BTP
|ŞÜKRÜ TALAY
|% 0,18
|21
HASANBEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 92,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET PARTİSİ
|SELAHATTİN DENİZOĞLU
|% 49,31
|863
|AK PARTİ
|ŞEVKET YUMRUTEPE
|% 46,11
|807
|MHP
|ÜMİT FETTAHLIOĞLU
|% 4,17
|73
|DİĞER
|% 0,29
|5
|BTP
|İBRAHİM KILIÇ
|% 0,11
|2
KADİRLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 90,91
|Katılım Oranı
| :
|% 79,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ÖMER TARHAN
|% 61,07
|27.320
|İYİ PARTİ
|ÖMER LUTFULLAH ÇUBUKÇU
|% 37
|16.552
|SAADET PARTİSİ
|İBRAHİM ERGÜN
|% 0,74
|329
|DP
|ADNAN ATILGAN
|% 0,55
|244
|DİĞER
|% 0,41
|183
|BTP
|UĞUR ÇOLAK
|% 0,23
|105
SUMBAS
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 98,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ DEMİROĞLU
|% 45,71
|725
|DP
|MUSTAFA NURİ NUHOĞLU
|% 34,74
|551
|İYİ PARTİ
|İSMAİL GÖÇEBE
|% 10,21
|162
|DİĞER
|% 5,23
|83
|MHP
|SİNAN KARATAY
|% 3,78
|60
|SAADET PARTİSİ
|ALİ GÖNEN
|% 0,25
|4
|BTP
|ŞERİF HAKKI GÖK
|% 0,06
|1
TOPRAKKALE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 96
|Katılım Oranı
| :
|% 98,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET DAŞÖZ
|% 36,19
|2.405
|MHP
|GÜNEY AKGÜL
|% 30,6
|2.034
|CHP
|ALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU
|% 21,04
|1.398
|DİĞER
|% 10,79
|717
|SAADET PARTİSİ
|OĞUZHAN ULAŞLI
|% 1,28
|85
|BTP
|FAZLI BAŞDOĞAN
|% 0,11
|7
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:09 Kaynak: AA
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