Osmaniye Son
3 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 452Toplam Seçmen : 150.217Açılan Sandık : 399Açılan Sandık Oranı : % 88,27Kullanılan Oy : 105.575Geçerli Oy : 101.632Katılım Oranı : % 79,76PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPKADİR KARA% 53,4354.299İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,0719.379ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 14,1414.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|452
|Toplam Seçmen
| :
|150.217
|Açılan Sandık
| :
|399
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 88,27
|Kullanılan Oy
| :
|105.575
|Geçerli Oy
| :
|101.632
|Katılım Oranı
| :
|% 79,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|KADİR KARA
|% 53,43
|54.299
|İYİ PARTİ
|DAVUT ÇUHADAR
|% 19,07
|19.379
|ALPASLAN KOCA
|ALPASLAN KOCA
|% 14,14
|14.372
|HDP
|MEHMET ALİ ÖZKAL
|% 3,8
|3.864
|DİĞER
|% 3,67
|3.732
|BTP
|ERDİNÇ SAY
|% 2,24
|2.272
|SAADET PARTİSİ
|ÖMER YAĞMUR
|% 1,56
|1.587
|KADİR KARAYEL
|KADİR KARAYEL
|% 1,27
|1.291
|DP
|LÜTFİ ÖZTÜRK
|% 0,42
|428
|DSP
|ABDULLAH GÜZEL
|% 0,24
|239
|TKP
|MEHMET ÇANTA
|% 0,17
|169
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BAHÇE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 94,44
|Katılım Oranı
| :
|% 90,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM BAZ
|% 49,55
|4.293
|MHP
|ÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU
|% 48,51
|4.203
|CHP
|BEKİR KAVCI
|% 1
|87
|İYİ PARTİ
|NAZIM AKYÜZ
|% 0,74
|64
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET TOPÇU
|% 0,13
|11
|BTP
|NECATİ CAN
|% 0,07
|6
DÜZİÇİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 57,27
|Katılım Oranı
| :
|% 87,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALPER ÖNER
|% 59,14
|9.880
|AK PARTİ
|ÖKKEŞ NAMLI
|% 40,16
|6.709
|SAADET PARTİSİ
|TEYFİK AKÇAY
|% 0,5
|84
|BTP
|ŞÜKRÜ TALAY
|% 0,2
|33
HASANBEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 92,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET PARTİSİ
|SELAHATTİN DENİZOĞLU
|% 49,31
|863
|AK PARTİ
|ŞEVKET YUMRUTEPE
|% 46,11
|807
|MHP
|ÜMİT FETTAHLIOĞLU
|% 4,17
|73
|DİĞER
|% 0,29
|5
|BTP
|İBRAHİM KILIÇ
|% 0,11
|2
KADİRLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 79,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ÖMER TARHAN
|% 61,67
|30.323
|İYİ PARTİ
|ÖMER LUTFULLAH ÇUBUKÇU
|% 36,5
|17.946
|SAADET PARTİSİ
|İBRAHİM ERGÜN
|% 0,76
|376
|DP
|ADNAN ATILGAN
|% 0,58
|286
|DİĞER
|% 0,25
|123
|BTP
|UĞUR ÇOLAK
|% 0,23
|113
SUMBAS
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 96,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ DEMİROĞLU
|% 47,11
|725
|DP
|MUSTAFA NURİ NUHOĞLU
|% 35,8
|551
|İYİ PARTİ
|İSMAİL GÖÇEBE
|% 10,53
|162
|MHP
|SİNAN KARATAY
|% 3,9
|60
|DİĞER
|% 2,34
|36
|SAADET PARTİSİ
|ALİ GÖNEN
|% 0,26
|4
|BTP
|ŞERİF HAKKI GÖK
|% 0,06
|1
TOPRAKKALE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 96,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET DAŞÖZ
|% 36,72
|2.490
|MHP
|GÜNEY AKGÜL
|% 31,82
|2.158
|CHP
|ALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU
|% 21,87
|1.483
|DİĞER
|% 8,11
|550
|SAADET PARTİSİ
|OĞUZHAN ULAŞLI
|% 1,36
|92
|BTP
|FAZLI BAŞDOĞAN
|% 0,12
|8
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:54 Kaynak: AA
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