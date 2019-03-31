Osmaniye Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 452Toplam Seçmen : 150.217Açılan Sandık : 415Açılan Sandık Oranı : % 91,81Kullanılan Oy : 109.795Geçerli Oy : 105.715Katılım Oranı : % 79,73PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPKADİR KARA% 53,456.453İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,0720.159ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 14,1214.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|452
|Toplam Seçmen
| :
|150.217
|Açılan Sandık
| :
|415
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 91,81
|Kullanılan Oy
| :
|109.795
|Geçerli Oy
| :
|105.715
|Katılım Oranı
| :
|% 79,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|KADİR KARA
|% 53,4
|56.453
|İYİ PARTİ
|DAVUT ÇUHADAR
|% 19,07
|20.159
|ALPASLAN KOCA
|ALPASLAN KOCA
|% 14,12
|14.929
|HDP
|MEHMET ALİ ÖZKAL
|% 3,76
|3.975
|DİĞER
|% 3,69
|3.900
|BTP
|ERDİNÇ SAY
|% 2,26
|2.394
|SAADET PARTİSİ
|ÖMER YAĞMUR
|% 1,57
|1.661
|KADİR KARAYEL
|KADİR KARAYEL
|% 1,29
|1.359
|DP
|LÜTFİ ÖZTÜRK
|% 0,42
|445
|DSP
|ABDULLAH GÜZEL
|% 0,24
|259
|TKP
|MEHMET ÇANTA
|% 0,17
|181
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BAHÇE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 94,44
|Katılım Oranı
| :
|% 91,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM BAZ
|% 49,4
|4.293
|MHP
|ÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU
|% 48,36
|4.203
|CHP
|BEKİR KAVCI
|% 1,12
|97
|İYİ PARTİ
|NAZIM AKYÜZ
|% 0,83
|72
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET TOPÇU
|% 0,18
|16
|BTP
|NECATİ CAN
|% 0,12
|10
DÜZİÇİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 61,82
|Katılım Oranı
| :
|% 87,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALPER ÖNER
|% 58,9
|10.680
|AK PARTİ
|ÖKKEŞ NAMLI
|% 40,4
|7.326
|SAADET PARTİSİ
|TEYFİK AKÇAY
|% 0,5
|91
|BTP
|ŞÜKRÜ TALAY
|% 0,19
|35
HASANBEYLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 92,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET PARTİSİ
|SELAHATTİN DENİZOĞLU
|% 49,31
|863
|AK PARTİ
|ŞEVKET YUMRUTEPE
|% 46,11
|807
|MHP
|ÜMİT FETTAHLIOĞLU
|% 4,17
|73
|DİĞER
|% 0,29
|5
|BTP
|İBRAHİM KILIÇ
|% 0,11
|2
KADİRLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 79,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ÖMER TARHAN
|% 61,6
|30.283
|İYİ PARTİ
|ÖMER LUTFULLAH ÇUBUKÇU
|% 36,52
|17.955
|SAADET PARTİSİ
|İBRAHİM ERGÜN
|% 0,79
|390
|DP
|ADNAN ATILGAN
|% 0,6
|293
|DİĞER
|% 0,25
|123
|BTP
|UĞUR ÇOLAK
|% 0,24
|120
SUMBAS
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 96,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ DEMİROĞLU
|% 47,11
|725
|DP
|MUSTAFA NURİ NUHOĞLU
|% 35,8
|551
|İYİ PARTİ
|İSMAİL GÖÇEBE
|% 10,53
|162
|MHP
|SİNAN KARATAY
|% 3,9
|60
|DİĞER
|% 2,34
|36
|SAADET PARTİSİ
|ALİ GÖNEN
|% 0,26
|4
|BTP
|ŞERİF HAKKI GÖK
|% 0,06
|1
TOPRAKKALE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 95,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET DAŞÖZ
|% 37,37
|2.490
|MHP
|GÜNEY AKGÜL
|% 32,39
|2.158
|CHP
|ALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU
|% 22,26
|1.483
|DİĞER
|% 6,48
|432
|SAADET PARTİSİ
|OĞUZHAN ULAŞLI
|% 1,38
|92
|BTP
|FAZLI BAŞDOĞAN
|% 0,12
|8
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 Kaynak: AA
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