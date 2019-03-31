Son Dakika Haberleri: Osmaniye Son

Osmaniye Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 452Toplam Seçmen : 150.217Açılan Sandık : 415Açılan Sandık Oranı : % 91,81Kullanılan Oy : 109.795Geçerli Oy : 105.715Katılım Oranı : % 79,73PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPKADİR KARA% 53,456.453İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,0720.159ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 14,1214.

Osmaniye Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 452
Toplam Seçmen : 150.217
Açılan Sandık : 415
Açılan Sandık Oranı : % 91,81
Kullanılan Oy : 109.795
Geçerli Oy : 105.715
Katılım Oranı : % 79,73


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPKADİR KARA% 53,456.453
İYİ PARTİDAVUT ÇUHADAR% 19,0720.159
ALPASLAN KOCAALPASLAN KOCA% 14,1214.929
HDPMEHMET ALİ ÖZKAL% 3,763.975
DİĞER% 3,693.900
BTPERDİNÇ SAY% 2,262.394
SAADET PARTİSİÖMER YAĞMUR% 1,571.661
KADİR KARAYELKADİR KARAYEL% 1,291.359
DPLÜTFİ ÖZTÜRK% 0,42445
DSPABDULLAH GÜZEL% 0,24259
TKPMEHMET ÇANTA% 0,17181
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BAHÇE

Açılan Sandık Oranı : % 94,44
Katılım Oranı : % 91,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM BAZ% 49,44.293
MHPÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU% 48,364.203
CHPBEKİR KAVCI% 1,1297
İYİ PARTİNAZIM AKYÜZ% 0,8372
SAADET PARTİSİMEHMET TOPÇU% 0,1816
BTPNECATİ CAN% 0,1210
DÜZİÇİ

Açılan Sandık Oranı : % 61,82
Katılım Oranı : % 87,49


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALPER ÖNER% 58,910.680
AK PARTİÖKKEŞ NAMLI% 40,47.326
SAADET PARTİSİTEYFİK AKÇAY% 0,591
BTPŞÜKRÜ TALAY% 0,1935
HASANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,65


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SAADET PARTİSİSELAHATTİN DENİZOĞLU% 49,31863
AK PARTİŞEVKET YUMRUTEPE% 46,11807
MHPÜMİT FETTAHLIOĞLU% 4,1773
DİĞER% 0,295
BTPİBRAHİM KILIÇ% 0,112
KADİRLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,81


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPÖMER TARHAN% 61,630.283
İYİ PARTİÖMER LUTFULLAH ÇUBUKÇU% 36,5217.955
SAADET PARTİSİİBRAHİM ERGÜN% 0,79390
DPADNAN ATILGAN% 0,6293
DİĞER% 0,25123
BTPUĞUR ÇOLAK% 0,24120
SUMBAS

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 96,95


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEKİ DEMİROĞLU% 47,11725
DPMUSTAFA NURİ NUHOĞLU% 35,8551
İYİ PARTİİSMAİL GÖÇEBE% 10,53162
MHPSİNAN KARATAY% 3,960
DİĞER% 2,3436
SAADET PARTİSİALİ GÖNEN% 0,264
BTPŞERİF HAKKI GÖK% 0,061
TOPRAKKALE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 95,39


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DAŞÖZ% 37,372.490
MHPGÜNEY AKGÜL% 32,392.158
CHPALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU% 22,261.483
DİĞER% 6,48432
SAADET PARTİSİOĞUZHAN ULAŞLI% 1,3892
BTPFAZLI BAŞDOĞAN% 0,128

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 Kaynak: AA

MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı Köy Muhtarları Kura Sonucu Belirlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 01:46:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye Son
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]