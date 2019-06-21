Son Dakika Haberleri: OSMANİYE Suriyeli esnafa saka kuşu' uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

OSMANİYE Suriyeli esnafa saka kuşu' uyarısı

58 dakika önce

Suriyeli esnafa saka kuşu' uyarısıOsmaniye Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'nde esnaflık yapan Suriyeliler, saka kuşunun bulundurulması, avlanması ve yakalanmasının yasak olduğu konusunda uyarıldı.

Suriyeli esnafa saka kuşu' uyarısı
Osmaniye Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'nde esnaflık yapan Suriyeliler, saka kuşunun bulundurulması, avlanması ve yakalanmasının yasak olduğu konusunda uyarıldı.
Geçtiğimiz günlerde, canlı kuş kullanılarak hazırlanan saka tuzağı görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması ve büyük tepkilere neden olması üzerine çalışma başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Osmaniye Şube Müdürlüğü, görüntülerle ilgili inceleme başlatırken, özellikle Suriyeli ailelerin ilgi gösterip beslediği kuşlarla ilgili uyarı çalışması yaptı. Ekipler, Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi karşısında esnaflık yapan Suriyelilerin işyerlerine giderek, ötücü bir kuş türü olan saka kuşlarının kafeslerde beslenmesinin yasak olduğu, koruma altına alınan yaban hayvanları arasında yer aldığı ve besleyen kişiler hakkında yüklü miktarlarda idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Ayrıca sahipleri belirlenemeyen 9 saka kuşu ise doğal yaşam ortamına bırakılmak üzere el konuldu.
OSMANİYE Suriyeli esnafa saka kuşu' uyarısı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:34 Kaynak: DHA
sosyal medya, osmaniye, suriyeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir hafta önce evlenen Müge Boz, hamile olduğunu duyurdu Hırsızdan vatandaşa pişkin cevap: Çalıyorum, ne yapacaksın! Oyuncu Hande Erçel'in hamile ablası pozlarıyla ilgi odağı oldu İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda intihar eden güvenlik görevlisi hakkında açıklama: İddia asılsız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 15:32:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: OSMANİYE Suriyeli esnafa saka kuşu' uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]