OSMANİYE Takılan ağı çıkarmak isteyen genç suda kayboldu
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Takılan ağı çıkarmak isteyen genç suda kaybolduOSMANİYE'de Ceyhan Nehri'nde, balık avlayan Hikmet Çalış (19), takılan ağı çıkarmak isterken suda kayboldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:08 Kaynak: DHA
Takılan ağı çıkarmak isteyen genç suda kayboldu
OSMANİYE'de Ceyhan
Nehri'nde, balık avlayan Hikmet Çalış (19), takılan ağı çıkarmak isterken suda kayboldu.
Olay, akşam saatlerinde, merkeze bağlı Hemite köyünde meydana geldi. Akrabaları ile Ceyhan Nehri'ne gelen Hikmet Çalış, iddiaya göre, ağ atarak balık tutmaya başladı. Bir süre sonra ağın takıldığını fark eden Çalış, çıkarmak için suya girdi. Çalış'ın bir süre sonra sudan çıkmadığını fark eden yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekibi bir süre Çalış'ı aradı ama bulamayınca Adana Emniyet Müdürlüğü
Sualtı Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen dalgıç polisler uzun süre Hikmet Çalış'ı aradı ancak bulamadı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmaya, sabahın ilk ışıklarında yeniden başlanacağı bildirildi.
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