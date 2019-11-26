Son Dakika Haberleri: Osmaniye tandır kuyusundan kaçak sigara çıktı
Son Dakika Güncel Osmaniye tandır kuyusundan kaçak sigara çıktı - Son Dakika

Osmaniye tandır kuyusundan kaçak sigara çıktı

6 saat önce

Tandır kuyusundan kaçak sigara çıktıOsmaniye'de, polisin düzenlediği operasyonda, tandır kuyusuna gizlenmiş çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Tandır kuyusundan kaçak sigara çıktı

Osmaniye'de, polisin düzenlediği operasyonda, tandır kuyusuna gizlenmiş çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak sigara imalatı ve bandrolsüz sigara satışı yapan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. Bu kapsamda, sabahın erken saatlerinde harekete geçen ekipler, kent merkezinde belirlenen 10 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, bir ikamet içerisindeki tandır kuyusu içerisine gizlenmiş 3 bin 910 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ve 12 bin 800 dal içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kentte, son 3 ay içerisinde, sigara kaçakçılığına yönelik yapılan teknik çalışmalarda, gümrüklenmiş değeri yaklaşık 95 bin lira olan 6 bin 408 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildiği bildirildi.

Osmaniye tandır kuyusundan kaçak sigara çıktı

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan, operasyonda DEAŞ elebaşı Bağdadi'yi kovalayan köpeğe madalya
Deniz Seki'nin erkek kardeşi beyin kanaması geçirdi 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 19:14:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye tandır kuyusundan kaçak sigara çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]