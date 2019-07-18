OSMANİYE TARİH İŞÇİLERİN ELİNDE GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR
3 saat önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde inşaat kazısı sırasında bulanan Roma dönemine ait taban mozaikleri ve hamam kalıntısı işçilerin ellerinde gün yüzüne çıkartılıyor.
Osmaniye Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:30 Kaynak: DHA
'nin Kadirli
ilçesinde inşaat kazısı sırasında bulanan Roma
dönemine ait taban mozaikleri ve hamam kalıntısı işçilerin ellerinde gün yüzüne çıkartılıyor.
İlçe merkezindeki Dere Mahallesi'nde bir inşaat firmasınca yapılan sondaj kazısı sırasında bulunan taban mozaikleri yöredeki işçilerin elleriyle gün yüzüne çıkıyor. Osmaniye Müze Müdürlüğü ve Kadirli İş Kur merkezince devam eden kazı çalışmaları kapsamında ilçenin tarihine ışık tutacak Roma dönemi 1. veya 2. yüzyıla ait hayvan figürlü taban mozaikleri ve hamam kalıntısı bayan ve erkek işçilerin elleri ile gün yüzüne çıkartıldı. Kadirli İş Kur Merkezi yetkilileri, Osmaniye'de Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması projesi ile toplum yararına çalışma programı kapsamında Kadirli taban mozaiklerinin çıkarılması için 27 işçi görev alıyor.
Sit alanı ilan edilirken koruma altına alınan bölgede çalışan işçilerden Fatma Esin
, kazı alanında 5 aydan bu yana severek çalıştığın söyledi.Tarihin gün yüzüne çıkarılması gibi önemli bir görevde çalışmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Esin Kadirli'nin geleceğine ışık tutacak kazı alanında tarihi mozaik ve eserleri ortaya çıkardık, çok mutluyuz. Böyle tarihi eserlerin geleceğe aktarılmasında 5 aydır çalışıyorum. Çalışmalar bitip bölge turizme açıldığında da daha da mutlu olacağız dedi.
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