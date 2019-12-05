Osmaniye-tarihi camiye metal çatı, tepki çekti

Tarihi camiye metal çatı, tepki çekti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki tarihi Ala Camisi'nin çatısı, restorasyon çalışmaları kapsamında, metal malzemeyle kaplandı. Minarenin görünümünü de etkileyen çatıya, bölge sakinleri tepki gösterdi.

Kadirli'de, Roma döneminde bazilika olarak kullanıldığı belirtilen yapıya, Bizans döneminde kilise eklendi. 15. yüzyılda bölgeye hakim olan Dulkadiroğulları Beyliği hükümdarı Alaüddevle Bozkurt Bey'in oğlu Kasım Bey, tarihi yapıyı babası adına mihrap ve minare eklettirerek, camiye dönüştürdü. 1800 yıllık Ala Camisi'nde 2014'te başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Ocak ayında tamamlanacak çalışmalar kapsamında, ihaleyi alan özel firma tarafından çatıya kaplanan metal malzeme tepkiye neden oldu.

'MOZAİKLERE YANARKEN, ÇATI İYİCE BOZDU'

Çalışmaların mimari yapıya uygun olmadığını savunan yazar ve Kadirli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muzaffer Yüksel Kaya, yapının Roma, Bizans ve Türk medeniyetlerinin bölgedeki en önemli temsilcisi olduğunu söyledi. Çatının, minarenin görünümünü de etkilediğini belirten Kaya, Ala Camisi'nin son mimari restorasyonda içler acısı halini birlikte izliyoruz. İlk ihaleye verildiğinde ferforje çalışması yapıldığında drenaj boruları yerleştirilirken, avlu içindeki taban mozaiklerinin birçoğunu yok ettiler. Sadece içerideki mozaikler kaldı. Mozaiklerin yok edilmesine yanarken, bu çatı görüntüyü iyice bozdu diye konuştu.

Ala Camisi'nin aslına uygun restore edilmesi gerektiğini belirten Kaya, Proje uygulanırken Avrupa'daki prototip bazikalara bakarak örnek alınması gerekirdi. Yapılan çatı çelik konsültasyon yapıyı berbat hale getirmiş. Büyük üzüntü içindeyiz. Son çalışmayla aslından uzak görüntü ortaya çıkardı. Kadirli halkı bu görüntüye tepki gösteriyor dedi.