Osmaniye Tarım ve Orman Müdürü Bulut, muz serasında incelemede bulundu - Son Dakika

Osmaniye Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut, muz serasında incelemede bulundu.

Bulut, Kırmıtlı Köyünde Mustafa İdev'e ait 8 dekarlık muz serasını ziyaret etti, İdev'den bilgi aldı.

Kent ikliminin muz yetiştiriciliği için uygun olduğunu ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Sertifikalı bir tür olan "Grand nain" muzunun fidanlarının temmuz ayında dikimi yapıldı. Serada dekara 200 adet muz fidanı dikildi. Bu çeşitten ilk yıl dekar başına 5 ton, ikinci yıl ise 8 ton muz alınmaktadır. Sera koşullarında muz yetiştiriciliği çiftçilerimiz için alternatif bir geçim kaynağıdır. Kent merkezinde 16 dekar, Kadirli ilçesinde de 5 dekar muz serası var." diye konuştu.