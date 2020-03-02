Osmaniye tedavisi yapılan yaralı köpeği özel harekatçılar sahiplendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye tedavisi yapılan yaralı köpeği özel harekatçılar sahiplendi - Son Dakika

Osmaniye tedavisi yapılan yaralı köpeği özel harekatçılar sahiplendi

14 dakika önce

Tedavisi yapılan yaralı köpeği özel harekatçılar sahiplendiOSMANİYE'de, özel harekat polisleri, dağlık alanda av tüfeğiyle vurulmuş, yaralı halde buldukları sokak köpeğini, tedavi ettirip sahiplendi.

Osmaniye tedavisi yapılan yaralı köpeği özel harekatçılar sahiplendi, System.String[]

Tedavisi yapılan yaralı köpeği özel harekatçılar sahiplendi

OSMANİYE'de, özel harekat polisleri, dağlık alanda av tüfeğiyle vurulmuş, yaralı halde buldukları sokak köpeğini, tedavi ettirip sahiplendi.

Korkut Ata Gençlik, Spor ve Doğa Derneği'ne ait bilim evindeki Karakız Görüntüleme Merkezi'ne bacaklarında kırık olduğu şüphesiyle getirilen 2 yaşlarındaki dişi sokak köpeğinin, çekilen röntgen filminde sağ ön ve arka bacaklarında saçma yaraları olduğu belirlendi. Ameliyata alınan köpeğin vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle oluşan yaralar, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Tedavi Sistemi'nin gönüllü veteriner hekimi Ali Laçinbala'nın yaklaşık 2 saat süren başarılı operasyonu sonucu 35 dikiş atılarak kapatıldı. Sokak köpeği, özel harekat polislerince bakımları yapılmak üzere sahiplenildi.

HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, köpeğin, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Özel Harekat timleri tarafından bulunduğunu belirterek, "Bunun üzerine köpeği hemen bize getirmelerini ve ilk muayenesini yapacağımızı ilettik. Köpeğin röntgen filmini çektik ve neyse ki bir kırık olmadığını gördük. Ancak, arka sağ bacağında bir lira büyüklüğünde delik ve çıkışın olduğu yer vardı. Ön bacakta da yine saçma yaraları olduğunu tespit ettik. Tüylü bir hayvan olduğu için saçma yaraları dışarıdan belli olmuyordu, ama çok büyük enfeksiyon olmuş, iltihaplanmalar vardı. Gerekli tedavimizi yaptık. İçeri tamamen temizledik ve kristal penisilinle güçlendirdik. 35 dikiş attık, çünkü bir çok noktada farklı farklı saçma yaraları vardı. Hepsini tek tek temizleyerek aynı işlemleri yaptık. Gerçekten üzücü bir olay ve umarım bu tür olaylarla bir daha karşılaşmayız. Av tüfeği ile vurulmuş bu canımızın da tedavisini yapıp yeniden yeni adımlar atmasını diliyoruz" dedi.

Doğa Derneği, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:43 Kaynak: DHA
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