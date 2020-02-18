Osmaniye Ticaret Borsası - Son Dakika
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Osmaniye Ticaret Borsası

7 saat önce

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 15 liradan satıldı.

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Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

 Miktar

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)

İç yer fıstığı

 kg

 11

 15

Buğday

 kg

 1,16

 1,50

Mısır

 kg

 1,10

 1,15

Osmaniye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:52 Kaynak: AA
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