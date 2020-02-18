Osmaniye Ticaret Borsası
7 saat önce
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 15 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:52 Kaynak: AA
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün cinsi
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|
İç yer fıstığı
| kg
| 11
| 15
|
Buğday
| kg
| 1,16
| 1,50
Mısır
| kg
| 1,10
| 1,15
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