Osmaniye Ticaret Borsası
7 saat önce
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 20 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:36 Kaynak: AA
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| İç yer fıstığı
| Kg
| 14,50
| 20,00
| Kabuklu yer fıstığı
| Kg
| 8,50
| 10,00
|Buğday
|Kg
| 1,40
| 1,40
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