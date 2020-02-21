Osmaniye Ticaret Borsası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Osmaniye Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Osmaniye Ticaret Borsası

7 saat önce

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 20 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsası, System.String[]

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

 Miktar

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
İç yer fıstığı

 Kg

 14,50

 20,00
Kabuklu yer fıstığı

 Kg

 8,50

 10,00

Buğday

Kg

 1,40

 1,40

Osmaniye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın imzasıyla üç bakanlığa yeni atamalar yapıldı
Gram altın 324 lira ile rekor tazeledi Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle araba satışları yüzde 92 düştü Bakan Soylu, otobüs firmalarını uyardı: Ya kurala uyarlar ya da 3 ayda bir güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 21:18:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye Ticaret Borsası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]