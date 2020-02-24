Osmaniye Ticaret Borsası
6 saat önce
Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 17,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:54 Kaynak: AA
Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 17,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün cinsi
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|
İç yer fıstığı
| kg
| 10
| 17,50
|
Kabuklu yer fıstığı
| kg
| 5
| 10
Ayçiçeği
| kg
| 6,25
| 7
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