Osmaniye Ticaret Borsası - Son Dakika
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Osmaniye Ticaret Borsası

6 saat önce

Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 17,50 liradan satıldı.

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Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 17,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün cinsi

 Miktar

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)

İç yer fıstığı

 kg

 10

 17,50

Kabuklu yer fıstığı

 kg

 5

 10

Ayçiçeği

 kg

 6,25

 7

Osmaniye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:54 Kaynak: AA
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