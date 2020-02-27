Osmaniye Ticaret Borsası
6 saat önce
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 21 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:30 Kaynak: AA
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün cinsi
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|
İç yer fıstığı
| kg
| 7,75
| 21,00
|
Kabuklu yer fıstığı
| kg
| 11,50
| 13,50
Ayçiçeği
| kg
| 6,00
| 7,00
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