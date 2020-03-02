Osmaniye Ticaret Borsası
7 saat önce
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 14 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:00 Kaynak: AA
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 14 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün cinsi
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|
İç yer fıstığı
| kg
| 12,00
| 14,00
|
Kabuklu yer fıstığı
| kg
| 10,00
| 13,00
Buğday
| kg
| 1,40
| 1,55
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