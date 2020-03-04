Osmaniye Ticaret Borsası - Son Dakika
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Osmaniye Ticaret Borsası

7 saat önce

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 12,50 liradan satıldı.

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Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 12,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

 Miktar

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
İç yer fıstığı

 Kg

 11,00

 12,50
Kabuklu yer fıstığı

 Kg

 8,00

 10,00

Buğday

 Kg

 1,02

 1,30

Osmaniye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:18 Kaynak: AA
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