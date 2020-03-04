Osmaniye Ticaret Borsası
7 saat önce
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 12,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:18 Kaynak: AA
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 12,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün cinsi
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| İç yer fıstığı
| Kg
| 11,00
| 12,50
| Kabuklu yer fıstığı
| Kg
| 8,00
| 10,00
|Buğday
| Kg
| 1,02
| 1,30
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