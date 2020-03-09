Osmaniye Ticaret Borsası
6 saat önce
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 20 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:32 Kaynak: AA
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün cinsi
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|
İç yer fıstığı
| kg
| 16
| 20
|
Kabuklu yer fıstığı
| kg
| 11,35
| 11,70
Buğday
| kg
| 0,90
| 1,40
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