Osmaniye Ticaret Borsası
7 saat önce
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 24 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:22 Kaynak: AA
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün cinsi
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| İç yer fıstığı
| kg
| 12,00
| 24,00
| Kabuklu yer fıstığı
| kg
| 16,00
| 18,00
|Buğday
| kg
| 1,00
| 1,45
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